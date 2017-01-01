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Macron en ateşli noktada!

  • Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin ardından ülkesine dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk durağı Sarı Yelekliler protestolarının en ateşli noktası olan başkent Paris'teki Zafer Takı ve çevresi oldu.

  • Macron'un ziyareti sırasında kendisine İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech eşlik etti.

  • Fransa'da akaryakıt fiyatlarına zam kararının ardından başlayan ve 15 gündür devam eden Sarı Yelekliler protestosu yerini şiddet eylemlerine bıraktı.

  • Çok sayıda kişi Fransa'da günden güne zorlaşan hayat şartlarını protesto etmek için ülkenin çeşitli yerlerinde eylemler düzenliyor.

  • Fransa hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, başkent Paris'te yoğunlaşan Sarı Yelekliler protestolarının şiddet eylemlerine dönüşmesi sebebiyle bu tür olayların bir daha yaşanmaması için Olağanüstü Hal (OHAL) dahil tüm önlemlerin masada olduğu sinyalini verdi.

  • "Alınabilecek önlemleri düşünmek zorundayız" diyen Benjamin Griveaux ayrıca Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Édouard Philippe ve İçişleri Bakanı Gérard Collomb'ın bugün bir araya gelerek Sarı Yelekliler hareketine karşı uygulanacak adımları tartışacaklarını söyledi.

  • Paris polisi tarafından yapılan açıklamada protesto gösterileri sebebiyle 133 kişinin yaralandığı ve 412 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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