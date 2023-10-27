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Yaşam
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Sararan yapraklar göz kamaştırdı

2023-10-27 11:47:47
Sararan yapraklar göz kamaştırdı

Ağrı'da sonbaharın son günlerine doğru ağaçlardan düşen ve toprağı örten yapraklar manzarasıyla göz kamaştırdı.

#1
Foto - Sararan yapraklar göz kamaştırdı

Ağrı'da, sonbahar renklerine boyanan ağaçlardan düşen ve adeta bahçeleri örtü gibi saran yapraklar görsel şölen sundu.

#2
Foto - Sararan yapraklar göz kamaştırdı

Dört mevsimin belirgin bir şekilde gözlemlendiği ve her mevsimin manzarasıyla büyülediği kentte, vatandaşlar bahçelerinde kış temizliği yapmak için kolları sıvadı.

#3
Foto - Sararan yapraklar göz kamaştırdı

#4
Foto - Sararan yapraklar göz kamaştırdı

#5
Foto - Sararan yapraklar göz kamaştırdı

#6
Foto - Sararan yapraklar göz kamaştırdı

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