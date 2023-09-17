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Sararan derz aralarını boyamakla uğraşmayın! Bu yöntem, en kirlisini bile kar gibi bembeyaz yapıyor! Şaşkınlıktan, resmen gözleriniz yerinden fırlayacak

2023-09-17 15:02:43
Sararan derz aralarını boyamakla uğraşmayın! Bu yöntem, en kirlisini bile kar gibi bembeyaz yapıyor! Şaşkınlıktan, resmen gözleriniz yerinden fırlayacak

Sararan derz aralarını boyamakla uğraşmayın! Bu yöntem ile en kirlisi bile kar gibi beyaz oluyor! Biraz bile dökseniz bembeyaz olacak! İşte derz aralarındaki kirleri yok eden o yöntem... Derz aralarındaki kararmaları temizlemenin doğal yöntemleri, temizlik ürünleri piyasaya sürüldüğünden beri ev sahipleri arasında oldukça popüler hale geldi. Kimyasal içermeyen ve çevre dostu malzemelerle derz aralarını temizlemek isteyenler için bazı etkili yöntemler bulunuyor. İşte o yöntemler...

#1
Foto - Sararan derz aralarını boyamakla uğraşmayın! Bu yöntem, en kirlisini bile kar gibi bembeyaz yapıyor! Şaşkınlıktan, resmen gözleriniz yerinden fırlayacak

BEYAZ SİRKE İLE DERZ ARALARINI TEMİZLEME Beyaz sirke, derz aralarını temizlemenin etkili ve çevre dostu bir yoludur. İşte bu yöntemi kullanarak derz aralarını temizleyebilirsiniz: 1. Yarım fincan beyaz sirkeyi ve 1/4 fincan ılık suyu bir kabın içinde karıştırın. 2. Hazırladığınız bu karışımı bir sprey şişesine dökün. 3. Kararmış derz aralarına karışımı püskürtün ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. 4. Bekleme süresi sona erdiğinde, bir fırça veya sünger yardımıyla derz aralarını iyice ovun. 5. Son olarak, temiz suyla durulayın.

#2
Foto - Sararan derz aralarını boyamakla uğraşmayın! Bu yöntem, en kirlisini bile kar gibi bembeyaz yapıyor! Şaşkınlıktan, resmen gözleriniz yerinden fırlayacak

DİŞ MACUNU İLE TEMİZLEME YÖNTEMİ Diş macunu sadece dişlerinizi temizlemek için değil, aynı zamanda derz aralarını temizlemek için de kullanabileceğiniz etkili bir malzemedir. İşte bu yöntemi kullanarak derz aralarını temizleyebilirsiniz: 1. Diş macununu kararmış derz aralarına sürün. 2. Diş macununu yaklaşık 10-15 dakika bekletin. 3. Bekleme süresi sona erdiğinde, bir diş fırçası kullanarak derz aralarını iyice ovalayın. 4. Ardından, temiz suyla durulayın.

#3
Foto - Sararan derz aralarını boyamakla uğraşmayın! Bu yöntem, en kirlisini bile kar gibi bembeyaz yapıyor! Şaşkınlıktan, resmen gözleriniz yerinden fırlayacak

ELMA SİRKESİ VE TUZ İLE TEMİZLEME YÖNTEMİ Elma sirkesi ve tuz, derz aralarını temizlemenin doğal bir yoludur. İşte bu yöntemi kullanarak derz aralarını temizleyebilirsiniz: 1. Bir miktar elma sirkesinin içine tuz ekleyin ve karıştırın. 2. Elde ettiğiniz karışımı kararmış derz aralarına dökün. 3. Bir diş fırçası kullanarak derz aralarını temizlemeye başlayın. 4. Temizledikten sonra ılık suyla durulayın.

#4
Foto - Sararan derz aralarını boyamakla uğraşmayın! Bu yöntem, en kirlisini bile kar gibi bembeyaz yapıyor! Şaşkınlıktan, resmen gözleriniz yerinden fırlayacak

LİMON VE KABARTMA TOZU İLE TEMİZLEME YÖNTEMİ Limon ve kabartma tozu, derz aralarını temizlemek için etkili bir doğal yöntemdir. İşte bu yöntemi kullanarak derz aralarını temizleyebilirsiniz: 1. 5 bardak suya, yarım fincan kabartma tozunu, bir sirke kabının çeyreğini ve 3 adet limon suyunu karıştırarak bir karışım hazırlayın. 2. Hazırladığınız karışımı kararmış derz aralarına dökün. 3. Bir fırça kullanarak derz aralarını temizlemeye başlayın. 4. Yaklaşık 30-40 dakika bekledikten sonra, ılık suyla tüm yüzeyi temizleyin.

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