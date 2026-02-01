  • İSTANBUL
Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 300 saatlik kamera kaydı incelemesi ile 50 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı şafak operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde aynı adresteki iş yerine yönelik iki ayrı silahlı saldırının ardından KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

#2
Foto - Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler

Yapılan incelemelerde her iki eylemin de Sarallar olarak bilinen suç örgütü tarafından, planlı ve örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

#3
Foto - Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler

Soruşturma çerçevesinde yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsü incelemesi yapılırken, 50 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda saldırılara karıştığı tespit edilen 14 şüpheli belirlendi.

#4
Foto - Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler

Şüphelilerin iş yerini kurşunladığı anlar kameraya anbean yansırken, Özel Harekat destekli operasyon için düğmeye basıldı.

#5
Foto - Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda İstanbul'da 11, Bursa'da 3, İzmir, Mersin ve Aydın illerinde birer olmak üzere toplam 17 adrese baskın düzenlendi.

#6
Foto - Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler

Operasyonlarda 14 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

#7
Foto - Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile farklı çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilirken, şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

#8
Foto - Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler

Operasyonun gece görüşü ile kaydedilen görüntüsü ayrıca gündem oldu.

#9
Foto - Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler

Operasyon görüntüsü...

#10
Foto - Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler

Operasyon görüntüsü...

#11
Foto - Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler

Zanlıların suç işledikleri anlara ait görüntüler...

#12
Foto - Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler

Zanlıların suç işledikleri anlara ait görüntüler...

