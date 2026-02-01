Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var... Film gibi kareler
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 300 saatlik kamera kaydı incelemesi ile 50 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı şafak operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.