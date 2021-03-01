Şans eseri fark edildi! Adıyaman'da bulundu

Müze Müdürü Mehmet Alkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fosilin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, 7 santimetre genişliğinde olduğunu belirterek, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda ise bu fosilin yaklaşık 70 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anlıyoruz." diye konuştu. Köylülerden Orhan Korkmaz, fosilin köylüler arasında da heyecan yarattığını belirterek, "Şimdi haberi duyan, gören herkes gelip burada fotoğraflar görüntüler çekiyor." dedi.