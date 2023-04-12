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Aktüel
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Şanlıurfa'da yağış sele neden oldu!

2023-04-12 01:34:43
Şanlıurfa'da yağış sele neden oldu!

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Halfeti, Suruç, Bozova ve Ceylanpınar'da hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Şanlıurfa'da yağış sele neden oldu!

15 Mart tarihinde 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Şanlıurfa'da yağış sele neden oldu!

Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Halfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

#3
Foto - Şanlıurfa'da yağış sele neden oldu!

İlçe kırsalında bazı ekili tarlaların da su altında kalarak zarar gördüğü öğrenildi. Şanlıurfa kent merkezinde ise aralıklarla devam eden yağış herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

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