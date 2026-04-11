Axios 'savaştan bu yana ilk kez oluyor' diyerek duyurdu: Hürmüz'den geçtiler
Haber Merkezi

Axios haber sitesi, Ortadoğu'daki savaşın patlak vermesinin ardından ilk kez Hürmüz'den ABD'ye ait gemilerin geçtiğini duyurdu.

Axios'un Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD donanmasına ait birkaç gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

Söz konusu geçiş, İran ile koordineli yapılmadı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez ABD donanmasına ait gemiler boğazdan geçiş yaptı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.

İran, saldırılara katılmayan bazı ülkelerin gemilerine koordinasyon şartı ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş izni vermişti.

Ayrıca İran, Irak’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalardan muaf tutulduğunu duyurmuştu. İran basını, Hürmüz Boğazı’ndan günlük ortalama 10 geminin geçiş yaptığını belirtmişti.

