  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu karar çok konuşulacak: İlkay Gündoğan, 2027'de yeni mesleğine başlıyor! Duyurdular... Arda Turan Avrupa'yı salladı! Maç sonu sosyal medyayı aleve veren açıklama: Bizi öldürecek şey... LDL, mg/dL'nin altına... Kolesterolde 'İyi-kötü' devri kapandı: Yeni nesil kılavuz açıklandı Bunu hiç kimse bilmiyor: Bitki bazlı beslenme kilo kaybına neden oluyor! Bu kez son durumu açıkladılar Beklenmedik karar: 3 ünlü şirketin ihalelere girişi yasaklandı Bağcılar’da 67 hafız icazetle taçlandı SGK borcunu ödemeyen belediyelerin paraları nerelere akıttığı belli oldu: Rezil durumdalar Kiralık diyerek duyurdular: O bölgeden geçti ve.. Arsenal'den Beşiktaş'a:
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Sarı Şeytan şimdi de kendi ülkesine çattı! 'Düpedüz yolsuz' çıkışı...
Trump, ABD medyasını sert sözlerle eleştirerek İran’la ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve “sahte haber” üretildiğini savundu.

#1
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD-İran müzakere süreci sürerken sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, ABD basınında yer alan çatışma haberlerine tepki göstererek medya kuruluşlarını sert sözlerle eleştirdi.

#2
Trump, “Sahte haberler medyası çıldırmış ya da düpedüz yolsuz olmalı. ABD, İran’ın askeri gücünü, donanmasını ve hava kuvvetlerini de dahil olmak üzere her şeyini tamamen ortadan kaldırdı. Liderleri öldü. Hürmüz Boğazı yakında açılacak, boş gemiler yük almak için ABD’ye akın ediyor. Ancak yalan haberlere göre biz şu an kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.

#3
Trump daha önce de benzer değerlendirmelerde bulunarak, “Dünyanın engin denizlerine bir bakın, hepsi petrol yüklemek için ABD’ye doğru geliyor. Bizde bol miktarda petrol var. İran başarısız bir ülke. Hürmüz Boğazı açılacak” demişti.

#4
ABD-İran görüşmelerine ilişkin güven sorusuna da yanıt veren Trump, İran’ın iyi niyetli olup olmadığına dair değerlendirmenin kısa sürede netleşeceğini belirterek, “Bunu size çok kısa bir süre içinde bildireceğim, fazla zaman almayacak” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23