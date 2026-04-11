  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu karar çok konuşulacak: İlkay Gündoğan, 2027'de yeni mesleğine başlıyor! Duyurdular... Arda Turan Avrupa'yı salladı! Maç sonu sosyal medyayı aleve veren açıklama: Bizi öldürecek şey... LDL, mg/dL'nin altına... Kolesterolde 'İyi-kötü' devri kapandı: Yeni nesil kılavuz açıklandı Bunu hiç kimse bilmiyor: Bitki bazlı beslenme kilo kaybına neden oluyor! Bu kez son durumu açıkladılar Beklenmedik karar: 3 ünlü şirketin ihalelere girişi yasaklandı Bağcılar’da 67 hafız icazetle taçlandı SGK borcunu ödemeyen belediyelerin paraları nerelere akıttığı belli oldu: Rezil durumdalar Kiralık diyerek duyurdular: O bölgeden geçti ve.. Arsenal'den Beşiktaş'a:
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Mete Yarar Türkiye için gerekli silahı açıkladı: Artık bunu tartışmaya açmalıyız
Haber Merkezi

Mete Yarar Türkiye için gerekli silahı açıkladı: Artık bunu tartışmaya açmalıyız

Terör ve Güvenlik Pollitikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin dünya tarafından son dönemde tartışmaya açılan o silahı artık gündemine alması gerektiğini söyledi.

2
#1
Yeni Şafak'ta yer alan habere görei bölgesel tehditleri ve İsrail’in nükleer kapasitesini hatırlatan Yarar, Türkiye’nin nükleer silahlanma konusunu artık bir fikir olarak tartışmaya açması gerektiğini savundu. Yarar, mevcut jeopolitik tabloda bu tartışmanın kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

#2
İsrail yönetimini "dünyanın en radikal yönetimi" olarak nitelendiren Yarar, soykırımla suçlanan bir devletin elinde nükleer silah bulunmasının bölge için büyük bir risk teşkil ettiğini belirtti.

#3
İsrail'in "seçilmiş ırk" ve "vadedilmiş topraklar" gibi teolojik iddialarla hareket ettiğini söyleyen Yarar, karşıdaki gücün "aba altından sopa gösterdiği" bir ortamda Türkiye’nin nükleer seçeneği masaya yatırmasının stratejik bir gereklilik olduğunu ifade etti.

#4
Haber Global canlı yayınında konuşan uzman isim, toplumun ve uluslararası camianın bu konudaki kararı ne olursa olsun, bu başlığın Türkiye'de konuşulması gereken öncelikli konulardan biri olduğunun altını çizdi.

#5
Yarar yaptığı açıklamada, "Bence Türkiye'nin de konuşması gereken bir durum var. İsrail'in elinde bu silah varken Türkiye'nin nükleere geçipp geçmeme konusunu bence açması gerektiğini düşünüyorum. Fikri olarak Türkiye bunu tartışmalıdır. Toplum kabul eder etmez bilmem ama bu artık Türkiye'de konuşulması gereken konular. Çünkü karşımızdaki adamlar aba altında su götürüyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Nükleer silahi nasıl yapacaksın.. nato üyesiyiz izin yok,Nükleer silahların önlenmesini içeren anlaşmaya imza atmışız.. imzayı geri çekmemiz gerek..Ayrıca bu teknolojimiz yok..

Hamdi

DÜNYA UMURUMUZDA OLMASIN NÜKLEER 1 ZORUNLULUK TÜRKİYE İÇİN OLMASSA OLMAZ İMZAYMIŞ KİM TAKAR NOTAYMUŞ GEÇ İSRAİLDE OLAÇAK BİZDE DE OLMALI NET
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23