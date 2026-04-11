Mete Yarar Türkiye için gerekli silahı açıkladı: Artık bunu tartışmaya açmalıyız
Terör ve Güvenlik Pollitikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin dünya tarafından son dönemde tartışmaya açılan o silahı artık gündemine alması gerektiğini söyledi.
Terör ve Güvenlik Pollitikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin dünya tarafından son dönemde tartışmaya açılan o silahı artık gündemine alması gerektiğini söyledi.
Yeni Şafak'ta yer alan habere görei bölgesel tehditleri ve İsrail’in nükleer kapasitesini hatırlatan Yarar, Türkiye’nin nükleer silahlanma konusunu artık bir fikir olarak tartışmaya açması gerektiğini savundu. Yarar, mevcut jeopolitik tabloda bu tartışmanın kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.
İsrail yönetimini "dünyanın en radikal yönetimi" olarak nitelendiren Yarar, soykırımla suçlanan bir devletin elinde nükleer silah bulunmasının bölge için büyük bir risk teşkil ettiğini belirtti.
İsrail'in "seçilmiş ırk" ve "vadedilmiş topraklar" gibi teolojik iddialarla hareket ettiğini söyleyen Yarar, karşıdaki gücün "aba altından sopa gösterdiği" bir ortamda Türkiye’nin nükleer seçeneği masaya yatırmasının stratejik bir gereklilik olduğunu ifade etti.
Haber Global canlı yayınında konuşan uzman isim, toplumun ve uluslararası camianın bu konudaki kararı ne olursa olsun, bu başlığın Türkiye'de konuşulması gereken öncelikli konulardan biri olduğunun altını çizdi.
Yarar yaptığı açıklamada, "Bence Türkiye'nin de konuşması gereken bir durum var. İsrail'in elinde bu silah varken Türkiye'nin nükleere geçipp geçmeme konusunu bence açması gerektiğini düşünüyorum. Fikri olarak Türkiye bunu tartışmalıdır. Toplum kabul eder etmez bilmem ama bu artık Türkiye'de konuşulması gereken konular. Çünkü karşımızdaki adamlar aba altında su götürüyor" dedi.
