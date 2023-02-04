2023-02-04 11:25:27 Şanlıurfa'da kartpostallık görüntüler
Şanlıurfa'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
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Şanlıurfa'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Kar, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde güzel görüntüler oluşturdu.
İşte şehirden görüntüler...
İşte şehirden görüntüler...
İşte şehirden görüntüler...
İşte şehirden görüntüler...
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