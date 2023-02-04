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Türkiye
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Şanlıurfa'da kartpostallık görüntüler

2023-02-04 11:25:27
Şanlıurfa'da kartpostallık görüntüler

Şanlıurfa'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

#1
Foto - Şanlıurfa'da kartpostallık görüntüler

Kar, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde güzel görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Şanlıurfa'da kartpostallık görüntüler

İşte şehirden görüntüler...

#3
Foto - Şanlıurfa'da kartpostallık görüntüler

İşte şehirden görüntüler...

#4
Foto - Şanlıurfa'da kartpostallık görüntüler

İşte şehirden görüntüler...

#5
Foto - Şanlıurfa'da kartpostallık görüntüler

İşte şehirden görüntüler...

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