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Eğitim
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Şanlıurfa liseleri yüzdelik dilimleri 2022 Urfa liseleri taban puanları:

2022-06-29 18:29:17
Şanlıurfa liseleri yüzdelik dilimleri 2022 Urfa liseleri taban puanları:

Lise taban puanları LGS sınavına giren öğrenciler tarafından merak ediliyor.5 Haziran’da gerçekleştirilen LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de lise puanları, boş kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulanacak. Lise sınavına giren ya da LGS sınavına katılmayan öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına göre öğrenci alan lise ve puanları ile LGS sınavsız öğrenci alan liseler, yüzdelik dilimler bir hayli sorgulanıyor. Lise taban puanı sorgulaması yapılan iller arasında Şanlıurfa da var. Peki Şanlıurfa liseleri MEB 2022 taban puanları, yüzdelik dilimleri kaç?

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Foto - Şanlıurfa liseleri taban puanları boş kontenjanları ve yüzdelik dilileri Urfalı öğrenciler tarafından merak edilmekte. 5 Haziran’da gerçeleştirilen LGS sınav soruları açıklanmıştı. LGS sorularının aşığında LGS puan hesaplaması yapmaya çalışan öğrenciler bir yandan da lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri üzerinden hangi liseyi tercih etmeye puanları ve yüzdelik dilimleri ve yerleştirme puanlarını tutup tutmadığını merak etmişti. MEB tarafından LGS sonuçları sonrası lise tercihlerinde bulunacak öğrenciler lise taban puanı 2022 yüzdelik dilim sorgulamasını daha yoğun bir şekilde yapmakta. Peki Şanlıurfa liseleri taban puanı kaç? Şanlıurfa fen lisesi, anadolu lisesi, Anadolu İmam hatip lisesi, mesleki ve teknik anadolu lisesi yüzdelik dilimleri 2022 nedir?

Şanlıurfa liseleri taban puanları boş kontenjanları ve yüzdelik dilileri Urfalı öğrenciler tarafından merak edilmekte. 5 Haziran’da gerçeleştirilen LGS sınav soruları açıklanmıştı. LGS sorularının aşığında LGS puan hesaplaması yapmaya çalışan öğrenciler bir yandan da lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri üzerinden hangi liseyi tercih etmeye puanları ve yüzdelik dilimleri ve yerleştirme puanlarını tutup tutmadığını merak etmişti. MEB tarafından LGS sonuçları sonrası lise tercihlerinde bulunacak öğrenciler lise taban puanı 2022 yüzdelik dilim sorgulamasını daha yoğun bir şekilde yapmakta. Peki Şanlıurfa liseleri taban puanı kaç? Şanlıurfa fen lisesi, anadolu lisesi, Anadolu İmam hatip lisesi, mesleki ve teknik anadolu lisesi yüzdelik dilimleri 2022 nedir?

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Foto - Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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