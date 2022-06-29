Şanlıurfa liseleri yüzdelik dilimleri 2022 Urfa liseleri taban puanları:

Lise taban puanları LGS sınavına giren öğrenciler tarafından merak ediliyor.5 Haziran’da gerçekleştirilen LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de lise puanları, boş kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulanacak. Lise sınavına giren ya da LGS sınavına katılmayan öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına göre öğrenci alan lise ve puanları ile LGS sınavsız öğrenci alan liseler, yüzdelik dilimler bir hayli sorgulanıyor. Lise taban puanı sorgulaması yapılan iller arasında Şanlıurfa da var. Peki Şanlıurfa liseleri MEB 2022 taban puanları, yüzdelik dilimleri kaç?