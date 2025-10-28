  • İSTANBUL
Şanlı Türk ordusuna büyük güç! Fırtına yeniden doğdu

Uzun süredir beklenen proje meyvesini veriyor. Yeni sistemler, yeni güç grupları ve sessiz teknoloji devrimi sonrası Türkiye, obüs sınıfında oyun kurucu ülke olmaya artık çok yakın. İşte tüm detaylar...

Kara Kuvvetleri’nin nokta atışlarında önemli bir yere sahip FIRTINA obüslerinin yeni versiyonu için üretim süreci hızla devam ederken başta motor olmak üzere geçmiş yıllarda yaşanılan sorunlar aşılmaya başlandı. İlk olarak 1995 yılında hizmete giren obüsler, yeni teknoloji ile hem MKE hem de BMC açısından büyük öneme sahip. Son yıllarda BMC Savunma’nın seri üretim sorumluluğunu üstlendiği Yeni Nesil Fırtına (FIRTINA-II) projesi ve MKE’nin yenilikçi çalışmalarıyla, obüsler daha da evrildi. BMC Savunma, ASELSAN, MKE ve ASFAT iş birliğiyle yürütülen “Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüs Tedariki Projesi” kapsamında, toplam 140 adet obüsün üretimini üstlendi. Proje, 2018’de imzalanan sözleşmeyle başladı ve 10 yıllık bir takvime yayıldı.

FIRTINA-II olarak da bilinen bu yeni nesil obüsler, orijinal Fırtına’ya göre önemli iyileştirmeler içeriyor. Bunlar arasında tam otomatik mühimmat doldurma sistemi, barut koşullandırma birimi, iklimlendirme bölümleri, servo kontrollü elektrikli kule takat sistemi, geliştirilmiş atış kontrol sistemi (ASELSAN tarafından geliştirildi), artırılmış atış hızı ve 40+ km etkili menzil. Ayrıca, yakın savunma için SARP uzaktan kumandalı silah sistemi (UKSS) entegre edildi. Obüsün saatte 65 km hıza ulaşabilmesi, 2.8 metre genişliğindeki hendeği aşabilmesi ve 1.5 metre derin sulardan geçebilmesi, muharebe sahasındaki hareket kabiliyetini artırıyor.

Teslim edilen ilk 10 adet obüsün ardından BMC, eldeki Alman MTU güç gruplarını (yedek stoklardan) kullanarak 2 adet daha üretecek. Asıl dönüm noktası ise bu yıl gerçekleşti. BMC Power tarafından geliştirilen yerli UTKU Güç Grubu (1.000 bg dizel motor ve transmisyon) entegre edilmeye başlandı. Bu sayede obüs tamamen yerli ve milli hale gelecek, ihracat engelleri (lisans sorunları) ortadan kalkacak. Geçmiş yıllarda özellikle Azerbaycan FIRTINA ile yakından ilgilenmiş ancak motor ihraç konusunda alınamayan izin nedeniyle bu satış gerçekleşmemişti.

MKE, Fırtına obüslerinin orijinal geliştiricisi olarak, hem mevcut envanterin modernizasyonunda hem de yeni varyantlarda kritik rol oynuyor. 1995’te başlayan programda, MKE 52 kalibreli monoblok namlu, otomatik mermi doldurma sistemi ve NATO standartı 155 mm mühimmat uyumluluğunu sağladı. Projeye GÜRHAN adı verildi. MKE’nin son çalışmaları ise geleceğe yönelik olması dikkat çekiyor. İşte gerçekleştirilen yenilikler: E-Fırtına Projesi (Hibrit Tahrik): İhracat engellerini aşmak için hibrit güç sistemi entegre ediliyor. ANZATSAN Mühendislik ile yürütülen proje, dizel motoru hibrit tahrikle değiştirerek termal iz bırakmama, sessiz hareket ve düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Ağustos 2024’te Konya Karapınar’da atış testleri başarıyla tamamlandı. EFES 2024 tatbikatında sergilenen E-Fırtına GÜRHAN varyantı, 1300 bg güce, 4 saatte şarj olabilme ve 30 km/s hızlanmaya sahip. Bakım maliyetleri P azalacak, menzil 400 km’ye çıkacak. MKE, 2025 ilk çeyreğinde seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Mühimmat ve Menzil Geliştirmeleri: MKE, 155 mm obüs mühimmatı kapasitesini artıran yatırımlara başladı (818 milyon dolarlık toplam yatırımın parçası). MOD 274 tahrip mühimmatı ile 40 km menzile ulaşılıyor, ancak 72 km’lik “çılgın” menzil için çalışmalar hızlandı. Roketsan ile güdümlü uzun menzilli mühimmat (örneğin SOM entegrasyonu) geliştiriliyor. Spektral Isı Fişeği projesiyle de kızılötesi güdümlü mermilere karşı koruma sağlanıyor.

BMC’ye Tedarik Rolü: Temmuz 2025’teki IDEF Fuarı’nda MKE, BMC’ye 118 adet 155 mm Fırtına namlusu ve silah sistemi tedarik sözleşmesi imzaladı. Ekim 2025’te de yeni parti ekipman teslimatı yapıldı. Bu iş birliği, üretimi hızlandırıyor ve MKE’nin namlu üretim kapasitesini (Kirikkale tesisleri) öne çıkarıyor.

