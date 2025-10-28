Şanlı Türk ordusuna büyük güç! Fırtına yeniden doğdu

Kara Kuvvetleri’nin nokta atışlarında önemli bir yere sahip FIRTINA obüslerinin yeni versiyonu için üretim süreci hızla devam ederken başta motor olmak üzere geçmiş yıllarda yaşanılan sorunlar aşılmaya başlandı. İlk olarak 1995 yılında hizmete giren obüsler, yeni teknoloji ile hem MKE hem de BMC açısından büyük öneme sahip. Son yıllarda BMC Savunma’nın seri üretim sorumluluğunu üstlendiği Yeni Nesil Fırtına (FIRTINA-II) projesi ve MKE’nin yenilikçi çalışmalarıyla, obüsler daha da evrildi. BMC Savunma, ASELSAN, MKE ve ASFAT iş birliğiyle yürütülen “Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüs Tedariki Projesi” kapsamında, toplam 140 adet obüsün üretimini üstlendi. Proje, 2018’de imzalanan sözleşmeyle başladı ve 10 yıllık bir takvime yayıldı.