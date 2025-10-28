Şanlı Türk ordusuna büyük güç! Fırtına yeniden doğdu

MKE, Fırtına obüslerinin orijinal geliştiricisi olarak, hem mevcut envanterin modernizasyonunda hem de yeni varyantlarda kritik rol oynuyor. 1995’te başlayan programda, MKE 52 kalibreli monoblok namlu, otomatik mermi doldurma sistemi ve NATO standartı 155 mm mühimmat uyumluluğunu sağladı. Projeye GÜRHAN adı verildi. MKE’nin son çalışmaları ise geleceğe yönelik olması dikkat çekiyor. İşte gerçekleştirilen yenilikler: E-Fırtına Projesi (Hibrit Tahrik): İhracat engellerini aşmak için hibrit güç sistemi entegre ediliyor. ANZATSAN Mühendislik ile yürütülen proje, dizel motoru hibrit tahrikle değiştirerek termal iz bırakmama, sessiz hareket ve düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Ağustos 2024’te Konya Karapınar’da atış testleri başarıyla tamamlandı. EFES 2024 tatbikatında sergilenen E-Fırtına GÜRHAN varyantı, 1300 bg güce, 4 saatte şarj olabilme ve 30 km/s hızlanmaya sahip. Bakım maliyetleri P azalacak, menzil 400 km’ye çıkacak. MKE, 2025 ilk çeyreğinde seri üretime geçmeyi hedefliyor.