2023-05-19 10:19:02 Sanki yılanla değil kedi yavrusuyla oynuyor
Yakaladığı yılanla kedi yavrusuyla oynar gibi oynadı.
Yakaladığı yılanla kedi yavrusuyla oynar gibi oynadı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde cep telefonuyla kaydedilen ilginç görüntü izleyenlerin içini ürpertti.
Zehirli olmadığı tahmin edilen yılanı tarlasında tıkanın sulama borusunu açmak isterken bulan Hacı Göktürk isimli gencin 2 metrelik yılanla oynaması dikkat çekti. Yılanı çıplak eliyle tutarak boynuna dolayan Göktürk, bir süre oynadığı yılanı tekrar doğaya bıraktı.
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