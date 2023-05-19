  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
3
Sanki yılanla değil kedi yavrusuyla oynuyor

2023-05-19 10:19:02
Sanki yılanla değil kedi yavrusuyla oynuyor

Yakaladığı yılanla kedi yavrusuyla oynar gibi oynadı.

#1
Foto - Sanki yılanla değil kedi yavrusuyla oynuyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde cep telefonuyla kaydedilen ilginç görüntü izleyenlerin içini ürpertti.

#2
Foto - Sanki yılanla değil kedi yavrusuyla oynuyor

Zehirli olmadığı tahmin edilen yılanı tarlasında tıkanın sulama borusunu açmak isterken bulan Hacı Göktürk isimli gencin 2 metrelik yılanla oynaması dikkat çekti. Yılanı çıplak eliyle tutarak boynuna dolayan Göktürk, bir süre oynadığı yılanı tekrar doğaya bıraktı.

İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: Teslim edildi
Teknoloji

İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: Teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan F-16 savaş uçakları "ÖZGÜR"leştiriliyor. ÖZGÜR Projesi ile F-16'ların artık Türk uçağı ol..
Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı
Siyaset

Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4-5 puan önde bitireceğinin ..
Can Ataklı CHP'ye ateş püskürdü: Allah belanızı versin!
Medya

Can Ataklı CHP'ye ateş püskürdü: Allah belanızı versin!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs hezimetinden sonra bu kez de CHP'ye çok ağır sözlerle yüklendi...
HDP'den Kılıçdaroğlu'na
Siyaset

HDP'den Kılıçdaroğlu'na "Sinan Oğan" uyarısı: Yanlış yapma

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sinan Oğan" ayarı geldi...
Canan Karatay onay verdi! Merak uyandıran, önerdiği deva olan içecek: Kazancı çok! Herkes tercih edecek
Kadın - Aile

Canan Karatay onay verdi! Merak uyandıran, önerdiği deva olan içecek: Kazancı çok! Herkes tercih edecek

Canan Karatay yaptığı açıklamalarla çok konuşuluyor. Meyve sularının zararlı olduğunu söyleyen Karatay bu defa yeni bir tarif verdi. Meyve s..
İran onları idam etti! Darısı Türkiye'ye
Gündem

İran onları idam etti! Darısı Türkiye'ye

İran'da Mahsa Emini gösterileri sırasında İsfahan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü olayda suçlu bulunarak "devlete karşı savaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23