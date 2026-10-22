Batı Akdeniz'de yaş meyve ve sebze ihracatında rekor: 3,3 milyar doların yüzde 21'i bölgeden

BÖLGENİN YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATI HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR: BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, Birlik olarak 1 Ocak-15 Ekim döneminde 2 milyar 342 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını söyledi. Bu rakamda en büyük payın yaş meyve ve sebze sektörünün olduğunu belirten Can, "Yaz sezonu bitmek üzere, örtü altı ihracatımız başlayacak. Gelecek ay itibarıyla ihracatımızın daha da artmasını bekliyoruz. Yaş meyve ve sebzede geçen yılı 752 milyon dolarla kapattık, bu yıl şu anda 702 milyon dolara ulaştık. Hedefimiz her şey yolunda giderse 1 milyar dolar rakamına ulaşmak." dedi. Yaş meyve ve sebze ihracatının yarısından fazlasını sebzenin oluşturduğuna işaret eden Can, ihracat şampiyonunun da biber olduğunu belirtti. Bu yıl biber satışlarının beklenenin üzerinde seyrettiğini dile getiren Can, her dönem ilk sırada yer alan domatesin, bu yıl ikinci sırada olduğunu ifade etti. Üçüncü sıradaki kirazda rekoltenin yüksek olduğunu aktaran Can, bunun ihracata olumlu yansıdığını kaydetti.