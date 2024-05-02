2024-05-02 11:49:02 Sanki karayolu değil leylek köyü
Adıyaman’ın Kahta-Sincik karayolundaki elektrik direkleri her yıl onlarca leyleği konuk ediyor.
Adıyaman’ın Kahta-Sincik karayolundaki elektrik direkleri her yıl onlarca leyleği konuk ediyor.
İlkbaharın gelmesi ile birlikte göç eden leylekler, halk arasında ‘leylekli yol’ olarak da adlandırılan Kahta-Sincik Karayolu’nda elektrik direklerine yuva yapıyor.
Aynı bölgede bulunan Kahta Çayı yakınlarındaki elektrik direkleri de yine leyleklere yuva oluyor.
Kahta Çayı nedeniyle leyleklerin göç güzergahı üzerinde bulunan karayolundan tarihi ve turistik yerleri görmeye gelen turistler, leylekleri görünce ilgi gösteriyor.
Davut Tilki isimli vatandaş, “Kahta-Sincik Karayolu üzerinde yol boyunca direklerin üzerinde leylekler var. Biz halk arasında buraya leylekli yol diyoruz. Yol kenarındaki direklerde leylekleri gören turistler, ilgilerini çektiği için fotoğraflıyorlar” dedi.
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