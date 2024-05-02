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Sanki karayolu değil leylek köyü

2024-05-02 11:49:02
Sanki karayolu değil leylek köyü

Adıyaman’ın Kahta-Sincik karayolundaki elektrik direkleri her yıl onlarca leyleği konuk ediyor.

#1
Foto - Sanki karayolu değil leylek köyü

İlkbaharın gelmesi ile birlikte göç eden leylekler, halk arasında ‘leylekli yol’ olarak da adlandırılan Kahta-Sincik Karayolu’nda elektrik direklerine yuva yapıyor.

#2
Foto - Sanki karayolu değil leylek köyü

Aynı bölgede bulunan Kahta Çayı yakınlarındaki elektrik direkleri de yine leyleklere yuva oluyor.

#3
Foto - Sanki karayolu değil leylek köyü

Kahta Çayı nedeniyle leyleklerin göç güzergahı üzerinde bulunan karayolundan tarihi ve turistik yerleri görmeye gelen turistler, leylekleri görünce ilgi gösteriyor.

#4
Foto - Sanki karayolu değil leylek köyü

Davut Tilki isimli vatandaş, “Kahta-Sincik Karayolu üzerinde yol boyunca direklerin üzerinde leylekler var. Biz halk arasında buraya leylekli yol diyoruz. Yol kenarındaki direklerde leylekleri gören turistler, ilgilerini çektiği için fotoğraflıyorlar” dedi.

#5
Foto - Sanki karayolu değil leylek köyü

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