Saniye saniye gönderiliyor! Yozgat'tan NASA'ya bildiriliyor

Özellikle meteor yağmurlarında belirli dönemlerde bilinen büyük meteor yağmurları olduğunu bunların ‘majör’ meteor yağmurları diye adlandırıldığını belirten Ünsalan, “Bunların dışında da bilmediğimiz henüz daha keşfi yapılmamış olan birçok meteor yağmuru da söz konusu. Varlığı biliniyor olup da henüz daha keşfedilemeyen bir meteor yağmurunu da keşfetmiş olduk. Elde edilen bütün bu gözlemler her gece düzenli olarak yapılıyor. Bu veriler anlık olarak gözlemlerin hemen sonrasında işlenerek NASA'ya gönderiliyor. Meteorun geliş açısı, yönelimi ile burada belirlenebiliyor. Dolayısıyla buradan hızını ve birtakım yörünge elemanları belirlenebiliyor. NASA'ya yüklendiğimiz veriler otomatik olarak da işlenerek bize bir genel fotoğrafı veriyor. Bu anlamda bilime de katkı sağlanmış oluyor” dedi.