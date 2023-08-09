Saniye saniye gönderiliyor! Yozgat'tan NASA'ya bildiriliyor

Yozgat Bozok Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Ege Üniversitesi iş birliğiyle, Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu ve Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) yerleşkesine 2021 yılında meteor takip sistemi kuruldu. Kurulan takip sistemi sayesinde yürütülen çalışmalar, 16 kamera ile kurulan takip sistemi ile meteor hareketleri gözlenerek kayda alınıyor. Veriler bilimsel çalışmalarda kullanılması amacıyla anlık NASA'ya aktarılıyor.