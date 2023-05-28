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Yaşam
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Sandığa giden en genç isim! Daha 25 günlük

2023-05-28 16:54:26
Sandığa giden en genç isim! Daha 25 günlük

Edirne'de oy kullanmaya 25 günlük ve 18 aylık çocuklarıyla gelen çift, renkli görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - Sandığa giden en genç isim! Daha 25 günlük

Edirne'de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için puset içinde 25 günlük bebeği Erim Pars ve 18 aylık oğlu Ekin Uzay ile birlikte oy kullanmaya gelen Ceyhun ve Nazlı Danış çifti, renkli görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Sandığa giden en genç isim! Daha 25 günlük

Edirne'de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak için puset içinde 25 günlük bebeği ve 18 aylık oğlu Ekin Uzay ile birlikte Alper Yazoğlu Orta Okulu'na gelen Ceyhun ve Nazlı Danış çifti, heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı. 2 çocuğunun da ilk kez seçim gördüğünü ve demokrasiye şimdiden alıştırmak için onlarla birlikte geldiklerini söyleyen çift, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

#3
Foto - Sandığa giden en genç isim! Daha 25 günlük

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herhangi bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tur seçime gidildi. İlk turda olduğu gibi ikinci turda da seçmenler vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandık başına gitti. Yaşlısıyla, genciyle herkes oy kullanacağı okulun yolunu tuttu. Oy kullanımı esnasında renkli görüntüler de ortaya çıktı. 18 aylık oğulları ve 25 gün önce dünyaya gözlerini açan Erim Pars ile birlikte oy kullanmaya gelen Ceyhun ve Nazlı Danış çifti, hem çocuklarına unutulmayacak bir anı bıraktı, hem de vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

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