Sandığa giden en genç isim! Daha 25 günlük

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herhangi bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tur seçime gidildi. İlk turda olduğu gibi ikinci turda da seçmenler vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandık başına gitti. Yaşlısıyla, genciyle herkes oy kullanacağı okulun yolunu tuttu. Oy kullanımı esnasında renkli görüntüler de ortaya çıktı. 18 aylık oğulları ve 25 gün önce dünyaya gözlerini açan Erim Pars ile birlikte oy kullanmaya gelen Ceyhun ve Nazlı Danış çifti, hem çocuklarına unutulmayacak bir anı bıraktı, hem de vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.