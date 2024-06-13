2024-06-13 11:50:38 “Sanayide kadın eli projesi” Büyük bir başarıya imza attı
ATSO'nun sanayi sektöründe kadın iş gücünü artırmayı amaçlayan "Sanayide Kadın Eli Projesi" büyük bir başarıya imza attı. 15 kadının eğitim gördüğü projede, yüksek puanlarla yüzde 100 başarıya ulaşıldığını kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, “Projemiz, kadınlarımızın sanayide etkin rol alması için atılmış önemli bir adım. Katılımcılarımızın gösterdiği bu büyük başarı, doğru eğitim ve azmin birleştiğinde neler başarılabileceğinin en güzel örneği” dedi.