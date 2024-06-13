“Sanayide kadın eli projesi” Büyük bir başarıya imza attı

“Kadınlarımızın sektördeki yerini güçlendirmek adına önemli bir adım attık. ATSO olarak, nitelikli iş gücü talebine çözüm üretmek ve daha birçok mesleki alanda yenilikçi eğitimler açmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu projenin başarısı, kurumlar arası iş birliğinin ve koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Başarılarından dolayı tüm katılımcıları kutluyor, emeği geçen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sanayide kadın eli, Antalya'nın geleceğinde kadınlarımıza umutla ışık tutacaktır.”