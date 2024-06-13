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Ekonomi
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"Sanayide kadın eli projesi" Büyük bir başarıya imza attı

2024-06-13 11:50:38
“Sanayide kadın eli projesi” Büyük bir başarıya imza attı

ATSO'nun sanayi sektöründe kadın iş gücünü artırmayı amaçlayan "Sanayide Kadın Eli Projesi" büyük bir başarıya imza attı. 15 kadının eğitim gördüğü projede, yüksek puanlarla yüzde 100 başarıya ulaşıldığını kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, “Projemiz, kadınlarımızın sanayide etkin rol alması için atılmış önemli bir adım. Katılımcılarımızın gösterdiği bu büyük başarı, doğru eğitim ve azmin birleştiğinde neler başarılabileceğinin en güzel örneği” dedi.

#1
Foto - "Sanayide kadın eli projesi" Büyük bir başarıya imza attı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından, mesleki yeterlilik ve kadın istihdamı kapsamında yürütülen “Sanayide Kadın Eli” projesi kapsamında “Çelik Kaynakçılık Mesleki Yeterlilik Belgelendirme” kursiyeri 15 kadın yüzde 100 başarıya ulaşarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

#2
Foto - "Sanayide kadın eli projesi" Büyük bir başarıya imza attı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu ve Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Eğitim Merkezi (OSBEM) iş birliğinde, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü destekleri ile hayata geçirdiği “Sanayide Kadın Eli” projesinde eğitim gören kadınlar iki aylık eğitim sürecini başarıyla tamamladı.

#3
Foto - "Sanayide kadın eli projesi" Büyük bir başarıya imza attı

98 kadının başvuru yaptığı ve 15 kadının mülakatla seçildiği “Uluslararası Geçerliliğe Sahip Mesleki Yeterlilik Belgeli ve Kadın İstihdamı Garantili Simülasyonlu Çelik Kaynakçılığı Kursu” sonrasında akredite belgelendirme merkezi olan TOBB MEYBEM tarafından gerçekleştirilen ve her aşaması kamera ile kayıt edilen sınavının teorik ve uygulama aşamasında 15 kadın kursiyerin tamamı yüksek puanlar alarak sertifikalarını aldı.

#4
Foto - "Sanayide kadın eli projesi" Büyük bir başarıya imza attı

"Sanayide Kadın Eli Projesi" kapsamında büyük bir başarıya imza attıklarını kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, destek veren kurumlara teşekkür ederek, “Bu başarı, kadınlarımızın azmi ve yeteneklerinin yanı sıra, verdiğimiz eğitimin kalitesinin de bir göstergesidir. Projemiz, kadınlarımızın sanayide etkin rol alması için atılmış önemli bir adım. Katılımcılarımızın gösterdiği bu büyük başarı, doğru eğitim ve azmin birleştiğinde neler başarılabileceğinin en güzel örneği” diye konuştu.

#5
Foto - "Sanayide kadın eli projesi" Büyük bir başarıya imza attı

“Temmuz'da firma mülakatları başlıyor” Mesleki teknik eğitim ve istihdam süreçlerindeki kopukluğu gidermek için önemli bir adım attıklarını belirten ATSO Başkanı Ali Bahar, “Eğitimlerimizi sektörün ihtiyaçlarına paralel olarak revize ederek bu alandaki kaynakların etkin kullanımını sağlamak en önemli hedefimiz” dedi. Proje kapsamında verilen uluslararası geçerliliğe sahip akredite Çelik Kaynakçılık Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile mezun olan kadınlar, sektörde aranılan belgeli ve nitelikli iş gücü olarak Temmuz ayı başında iş görüşmelerine başlayacak.

#6
Foto - "Sanayide kadın eli projesi" Büyük bir başarıya imza attı

Başkan Bahar, “ATSO üyesi ve Antalya OSB firmaları, yetkinliğe sahip kadınlarla istihdama yönelik mülakat görüşmelerine Temmuz ayı içerisinde başlayacak. Sektördeki nitelikli iş gücü talebine önemli bir çözüm sunacağız. Projenin, sanayi sektöründe kadın istihdamını artırarak bölgesel ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya da önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

#7
Foto - "Sanayide kadın eli projesi" Büyük bir başarıya imza attı

“Nitelikli iş gücü talebine çözüm” Antalya'da ilk kez birden fazla kurumun iş birliği ile düzenledikleri eğitimlerin başarıya ulaşmasının güzel bir örnek teşkil edeceğini ifade eden Başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü;

#8
Foto - "Sanayide kadın eli projesi" Büyük bir başarıya imza attı

“Kadınlarımızın sektördeki yerini güçlendirmek adına önemli bir adım attık. ATSO olarak, nitelikli iş gücü talebine çözüm üretmek ve daha birçok mesleki alanda yenilikçi eğitimler açmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu projenin başarısı, kurumlar arası iş birliğinin ve koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Başarılarından dolayı tüm katılımcıları kutluyor, emeği geçen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sanayide kadın eli, Antalya'nın geleceğinde kadınlarımıza umutla ışık tutacaktır.”

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