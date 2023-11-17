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Ekonomi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, müthiş gelişmeyi duyurdu: AB'nin Türkiye'ye çok güçlü şekilde ihtiyacı var! Türkiye Avrupa'da bir numara

2023-11-17 18:12:40
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, müthiş gelişmeyi duyurdu: AB'nin Türkiye'ye çok güçlü şekilde ihtiyacı var! Türkiye Avrupa'da bir numara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'ye ilan etti: Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara, dünyada dördüncü olduğunu, kısa süre içinde Türkiye için dünya ikinciliğini hedeflediklerini söyledi.

#1
Foto - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, müthiş gelişmeyi duyurdu: AB'nin Türkiye'ye çok güçlü şekilde ihtiyacı var! Türkiye Avrupa'da bir numara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: AB'nin uluslararası rekabette Türkiye'ye çok güçlü şekilde ihtiyacı var diyerek tarihi gelişmeyi duyurdu: Kacır, iki günlük Brüksel temasları kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son 20 yılda yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yaptığını vurgulayan Kacır, "Bugün Türkiye'de kurulu kapasitenin yüzde 55'i yenilenebilir enerji santrallerinden müteşekkildir." ifadesini kullandı.

#2
Foto - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, müthiş gelişmeyi duyurdu: AB'nin Türkiye'ye çok güçlü şekilde ihtiyacı var! Türkiye Avrupa'da bir numara

Kacır, enerji bakanının özelikle güneş ve rüzgar konusunda 2035'e kadar her yıl 5 gigavat ilave etme konusunda bir planı hazırladığını anımsatarak, "Bu kapsamda sadece yenilenebilir enerji santral kurulumu değil bu alanlarda endüstrimizin de güçlenmesini çok önemsiyoruz." diye konuştu.

#3
Foto - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, müthiş gelişmeyi duyurdu: AB'nin Türkiye'ye çok güçlü şekilde ihtiyacı var! Türkiye Avrupa'da bir numara

"Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara, dünyada dördüncüyüz. Hedef kısa süre içinde Türkiye için dünya ikinciliği." diyen Kacır, geçen yıllarda inşa edilen alt yapıyla güneş hücresini de Türkiye'de ürettiklerini söyledi. Bakan Kacır, "AB'nin Türkiye dışında bir güneş paneli üretim alternatifi yok. Rüzgar türbinleri konusunda şu anda Avrupa'da dördüncüyüz. Rüzgar türbini üreticilerimizin yıllık 2 milyar avroya yaklaşan bir iş hacmi var." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, müthiş gelişmeyi duyurdu: AB'nin Türkiye'ye çok güçlü şekilde ihtiyacı var! Türkiye Avrupa'da bir numara

AB ülkelerinin Uzak Doğu ile rüzgar türbinlerinde rekabet konusunda giderek daha da zorlandığına işaret eden Kacır, ilk dönemlerde Avrupa'nın kendi iç pazarları ile sağladığı ölçeğin ve Çin'in tümüyle kendi iç pazarına yönelmiş olmasının AB şirketlerini rekabet açısından bir miktar rahatlattığını anlattı.

#5
Foto - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, müthiş gelişmeyi duyurdu: AB'nin Türkiye'ye çok güçlü şekilde ihtiyacı var! Türkiye Avrupa'da bir numara

Kacır, "Ama şimdi Çin pek çok sektörde üretim fazlası veriyor ve iç pazarında bir yavaşlama var. Bu da AB üyesi ülkelerdeki şirketleri rekabet açısından zorluyor." dedi. Rüzgar altyapısı daha da güçlenecek Halihazırda neredeyse bütün rüzgar türbini orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) Türkiye'de yatırım yapmış ya da paydaşlarla birlikte çalışmaya başlamış olduğunu belirten Kacır, "Türkiye'de kurduğumuz alt yapıyı çok güçlendirmek istiyoruz. Yani kule, kanat, jeneratör üretiminde Türkiye'de özellikle İzmir ve Ege Bölgesi'nde muazzam bir altyapı kümelenmiş haliyle oluşmuş oldu." dedi.

#6
Foto - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, müthiş gelişmeyi duyurdu: AB'nin Türkiye'ye çok güçlü şekilde ihtiyacı var! Türkiye Avrupa'da bir numara

Bakan Kacır, gelecek dönemde yatırımları hızlandırarak deniz üstü rüzgar türbinlerine ilişkin üretim kabiliyetlerini artıracak önemli adımlar atacaklarına işaret etti. Türkiye'ye yönelik olumlu adımlar AB'ye kazandırır Bütün bu adımların Türkiye'nin aslında karbon nötr hedeflerine ilişkin ana istikametini ortaya koyduğunu anlatan Kacır, "Burada AB'nin Türkiye'ye adil davranması çok önemli. Türkiye, AB için bir üçüncü ülke değildir. Türkiye, AB değer zincirinin asli unsurudur. Dolayısıyla gerek sınırda karbon düzenlemelerinde gerek diğer ticaret düzenlemeleri ve yatırım kararlarında, gerek finansman alanlarında Türkiye ile ilgili olumlu adımlar AB'ye kazandırır. Emin olun Türkiye'ye bir kazandırıyorsa AB'ye iki kazandırır. " değerlendirmesinde bulundu. Kacır, AB'nin uluslararası rekabette Türkiye'ye çok güçlü şekilde ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla biz Gümrük Birliği revizyonu başta olmak üzere bütün bu süreçlerde daha adil, daha açık, daha olumlu bir yaklaşım göreceğimizi temenni ediyoruz. AB'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı günden güne çok daha fazla hissediliyor." ifadelerini kullandı.

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