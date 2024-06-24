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Teknoloji-Bilişim
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Samsun'un modeli İphone 15'i solladı!

2024-06-24 10:20:21
Samsun'un modeli İphone 15'i solladı!

2024'ün ilk çeyreğinde, Samsung'un Galaxy S24 Ultra modeli İphone 15'i geride bırakarak en çok tercih edilen model oldu.

#1
Foto - Samsun'un modeli İphone 15'i solladı!

Galaxy S24 Ultra, Avrupa’da 2024’ün ilk çeyreğinde en çok satan Samsung telefonu oldu ve iPhone 15 modelini geride bıraktı. Normalde, Samsung’un A serisi gibi daha uygun fiyatlı modelleri en çok satılanlar arasında yer alırken, bu sefer pahalı bir model olan S24 Ultra zirveye oturdu. İşte detaylar…

#2
Foto - Samsun'un modeli İphone 15'i solladı!

Avrupa’da Samsung’un en çok satan telefonu Galaxy S24 Ultra oldu, iPhone 15’i solladıCanalys’in verilerine göre, Galaxy S24 Ultra, Avrupa’da 2024’ün ilk çeyreğinde 1,6 milyon adet satarak en çok satan Samsung telefonu oldu.

#3
Foto - Samsun'un modeli İphone 15'i solladı!

Bu, oldukça şaşırtıcı çünkü genellikle A serisi modeller daha popüler. Ancak S24 Ultra, bu sefer Galaxy A15’i geride bıraktı. Geçen yıl aynı dönemde Galaxy S23 Ultra, A serisinin gerisinde kalmıştı. Bu yıl ise Samsung, kullanıcıları daha pahalı modellere yönlendirmede başarılı oldu.

#4
Foto - Samsun'un modeli İphone 15'i solladı!

Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro’yu geçemedi, ancak iPhone 15’i geride bırakmayı başardı.

#5
Foto - Samsun'un modeli İphone 15'i solladı!

Geçen yıl iPhone 14 zirvede yer alırken, bu yıl Apple da kullanıcıları daha pahalı modellere yönlendirmeyi başardı. Yani, hem Samsung hem de Apple, kullanıcıları daha pahalı telefonları almaya ikna etmiş gibi görünüyor.

#6
Foto - Samsun'un modeli İphone 15'i solladı!

Xiaomi de bu yıl büyük bir başarı elde etti. Redmi 13C ve Redmi Note 13 4G modelleri, 2024’ün ilk çeyreğinde toplamda iki milyondan fazla satış yaptı ve Xiaomi’yi ilk 10 listesine soktu. Geçen yıl bu listede yer almayan Xiaomi, bu yıl büyük bir çıkış yaptı.

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