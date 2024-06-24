Samsun'un modeli İphone 15'i solladı!

Xiaomi de bu yıl büyük bir başarı elde etti. Redmi 13C ve Redmi Note 13 4G modelleri, 2024’ün ilk çeyreğinde toplamda iki milyondan fazla satış yaptı ve Xiaomi’yi ilk 10 listesine soktu. Geçen yıl bu listede yer almayan Xiaomi, bu yıl büyük bir çıkış yaptı.