Samsung'un kararı şaşırttı

Fabrikadaki bir işçiye göre, yeni çalışma saati haftada yalnızca üç gün. Bazı hatlar ise haftada dört gün çalışıyor. Aynı zamanda pandemi döneminin yaygın olduğu 2021’de işlerin daha iyi gittiği görülüyor. Pek çok işçi ise , akıllı telefon üretimini hiç bu kadar düşük görmediklerini iddia etti. Samsung’un yanı sıra Clubhouse, Coinbase, PayPal, Netflix, Tesla ve TikTok gibi şirketlerde de işten çıkarmalar oldu. Google ve Facebook tarafında ise küresel ekonominin düşmesi nedeniyle işten çıkarmaların olması yüksek bir ihtimal.