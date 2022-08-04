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Teknoloji-Bilişim
11
Samsung'un kararı şaşırttı

2022-08-04 19:09:55
Samsung'un kararı şaşırttı

Dünyanın en iyi akıllı telefon satıcıları arasında yer alan Samsung, akıllı telefon üretiminde azalmaya gideceğini açıkladı.

#1
Foto - Son zamanlarda akıllı telefon pazarının ekonomik açıdan gerilemesi, pek çok şirketi de vurdu.

Son zamanlarda akıllı telefon pazarının ekonomik açıdan gerilemesi, pek çok şirketi de vurdu.

#2
Foto - Bu şirketlerden biri de dünyanın en büyük akıllı telefon satıcıları arasında yer alan Samsung oldu.

Bu şirketlerden biri de dünyanın en büyük akıllı telefon satıcıları arasında yer alan Samsung oldu.

#3
Foto - Listede zirvede olmasına rağmen, Samsung, akıllı telefon üretimi için küçültmeye gidiyor.

Listede zirvede olmasına rağmen, Samsung, akıllı telefon üretimi için küçültmeye gidiyor.

#4
Foto - Samsung, tüm telefonlarının yarısını ürettiği fabrikada azaltma yapıyor Samsung, akıllı telefon satışlarının ikinci yarısında sabit kalmayı ya da tek haneli bir büyüme elde etmeyi beklediğini söyledi.

Samsung, tüm telefonlarının yarısını ürettiği fabrikada azaltma yapıyor Samsung, akıllı telefon satışlarının ikinci yarısında sabit kalmayı ya da tek haneli bir büyüme elde etmeyi beklediğini söyledi.

#5
Foto - Ancak durum şirketin istediği gibi ilerlemiyor. Reuters’in bir raporuna göre şirket, Vietnam’daki akıllı telefon üretimini azaltıyor.

Ancak durum şirketin istediği gibi ilerlemiyor. Reuters’in bir raporuna göre şirket, Vietnam’daki akıllı telefon üretimini azaltıyor.

#6
Foto - Thai Nguyen‘deki akıllı telefon fabrikası, her yıl 100 milyon akıllı telefon üretiyor.

Thai Nguyen‘deki akıllı telefon fabrikası, her yıl 100 milyon akıllı telefon üretiyor.

#7
Foto - İddialara göre bu durumun nedeni, envanterdeki artış ve tüketici harcamalarındaki küresel düşüşten kaynaklanıyor. Ayrıca bu, Samsung’un satabileceklerinden daha fazla birim üretmek istemediği anlamına geliyor.

İddialara göre bu durumun nedeni, envanterdeki artış ve tüketici harcamalarındaki küresel düşüşten kaynaklanıyor. Ayrıca bu, Samsung’un satabileceklerinden daha fazla birim üretmek istemediği anlamına geliyor.

#8
Foto - Ek olarak azaltma yalnızca Samsung’u değil Vietnam’ı da etkiliyor. Çünkü, ülkedeki üretim yerleri, şirketin akıllı telefonlarının yarısını ürettiği yer.

Ek olarak azaltma yalnızca Samsung’u değil Vietnam’ı da etkiliyor. Çünkü, ülkedeki üretim yerleri, şirketin akıllı telefonlarının yarısını ürettiği yer.

#9
Foto - Bu da, bu fabrikalarda çalışan kişilerin saatlerinin kesildiğini ve hatta işten çıkarılabilecekleri anlamına geliyor.

Bu da, bu fabrikalarda çalışan kişilerin saatlerinin kesildiğini ve hatta işten çıkarılabilecekleri anlamına geliyor.

#10
Foto - Fabrikadaki bir işçiye göre, yeni çalışma saati haftada yalnızca üç gün. Bazı hatlar ise haftada dört gün çalışıyor. Aynı zamanda pandemi döneminin yaygın olduğu 2021’de işlerin daha iyi gittiği görülüyor. Pek çok işçi ise , akıllı telefon üretimini hiç bu kadar düşük görmediklerini iddia etti. Samsung’un yanı sıra Clubhouse, Coinbase, PayPal, Netflix, Tesla ve TikTok gibi şirketlerde de işten çıkarmalar oldu. Google ve Facebook tarafında ise küresel ekonominin düşmesi nedeniyle işten çıkarmaların olması yüksek bir ihtimal.

Fabrikadaki bir işçiye göre, yeni çalışma saati haftada yalnızca üç gün. Bazı hatlar ise haftada dört gün çalışıyor. Aynı zamanda pandemi döneminin yaygın olduğu 2021’de işlerin daha iyi gittiği görülüyor. Pek çok işçi ise , akıllı telefon üretimini hiç bu kadar düşük görmediklerini iddia etti. Samsung’un yanı sıra Clubhouse, Coinbase, PayPal, Netflix, Tesla ve TikTok gibi şirketlerde de işten çıkarmalar oldu. Google ve Facebook tarafında ise küresel ekonominin düşmesi nedeniyle işten çıkarmaların olması yüksek bir ihtimal.

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