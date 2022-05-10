  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
16
Samsung'dan Metaverse hamlesi

2022-05-10 02:00:35
Samsung'dan Metaverse hamlesi

Samsung, internet dünyasının gelişen teknolojilerine ayak uydurmak için kendi metaverse'ünü inşa edecek.

#1
Foto - Neredeyse tüm sektörlerden pek çok şirket NFT koleksiyonu çıkartmaya devam ederken, internetin gelişen metaverse evreni de giderek büyüyüp gelişiyor.

Neredeyse tüm sektörlerden pek çok şirket NFT koleksiyonu çıkartmaya devam ederken, internetin gelişen metaverse evreni de giderek büyüyüp gelişiyor.

#2
Foto - Geçtiğimiz gün de sizlerle metaverse’ün Türkçe karşılığı için önerilen Türkçe karşılığı paylaşmıştık. Metaverse, ilk çıktığı zamanlar tartışmalara sebep olduğu gibi, Türkçe karşılığı için sunulan öneri de benzer tartışmaları beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz gün de sizlerle metaverse’ün Türkçe karşılığı için önerilen Türkçe karşılığı paylaşmıştık. Metaverse, ilk çıktığı zamanlar tartışmalara sebep olduğu gibi, Türkçe karşılığı için sunulan öneri de benzer tartışmaları beraberinde getirdi.

#3
Foto - Ancak tabii ki üzerinde çokça tartışma dönen platform, büyük başarılara imza atmaya devam edecek gibi görünüyor.

Ancak tabii ki üzerinde çokça tartışma dönen platform, büyük başarılara imza atmaya devam edecek gibi görünüyor.

#4
Foto - Şirketler de bu gelişimin bir parçası olmak için çalışmalarına hız kazandırdı. Vestel ve Spotify'ın metaverse dünyasında gerçekleştirdiği çalışmaların ardından sanal dünyaya verdiği destekle bilinen Samsung, kendi metaverse evrenini yaratacağını duyurdu.

Şirketler de bu gelişimin bir parçası olmak için çalışmalarına hız kazandırdı. Vestel ve Spotify'ın metaverse dünyasında gerçekleştirdiği çalışmaların ardından sanal dünyaya verdiği destekle bilinen Samsung, kendi metaverse evrenini yaratacağını duyurdu.

#5
Foto - Samsung, bu sıralar sıklıkla yeni çalışmalar ve değişimlerle gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda şirket, ilk metaverse mağazasını açmış ve büyük bir ses getirmişti.

Samsung, bu sıralar sıklıkla yeni çalışmalar ve değişimlerle gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda şirket, ilk metaverse mağazasını açmış ve büyük bir ses getirmişti.

#6
Foto - Sıklıkla da metaverse'teki gelişmeleriyle gündeme gelen ve sanal dünyadaki gelişmeleri takip eden şirketin bir sonraki hedefi ise kendi metaverse’ünü oluşturmak.

Sıklıkla da metaverse'teki gelişmeleriyle gündeme gelen ve sanal dünyadaki gelişmeleri takip eden şirketin bir sonraki hedefi ise kendi metaverse’ünü oluşturmak.

#7
Foto - Sanal dünyanın öncü şirketleri arasında yer almak için çalışmalarına hız kazandıran şirketin metaverse planlarıyla ilgili fazla bir detay paylaşılmadı. Ancak Samsung Başkan Yardımcısı Han Jong Hee konuyla ilgili olarak “Samsung’un metaverse versiyonunu meydana getireceğiz.

Sanal dünyanın öncü şirketleri arasında yer almak için çalışmalarına hız kazandıran şirketin metaverse planlarıyla ilgili fazla bir detay paylaşılmadı. Ancak Samsung Başkan Yardımcısı Han Jong Hee konuyla ilgili olarak “Samsung’un metaverse versiyonunu meydana getireceğiz.

#8
Foto - Yeni fikirler üreterek, bunları gerçekleştirmemiz konusunda bizlere yardımcı olun. Müşterilerin yeni deneyimleri yaşamalarını sağlamak için metaverse cihazlarını ve çözümlerini piyasaya süreceğiz” sözlerini dile getirdi.

Yeni fikirler üreterek, bunları gerçekleştirmemiz konusunda bizlere yardımcı olun. Müşterilerin yeni deneyimleri yaşamalarını sağlamak için metaverse cihazlarını ve çözümlerini piyasaya süreceğiz” sözlerini dile getirdi.

#9
Foto - Metaverse ile ilgili detaylar için ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek lansmanlarda daha fazla ayrıntı verilebileceği işaret edildi.

Metaverse ile ilgili detaylar için ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek lansmanlarda daha fazla ayrıntı verilebileceği işaret edildi.

#10
Foto - Samsung, NFT koleksiyonları ve sanal dünyayla ilgili yaptığı çalışmalarla sıklıkla gündeme geliyor. Hatta son teknoloji cihazlarının tanıtımını bile metaverse'de gerçekleştirmiş ve büyük ilgi görmüştü.

Samsung, NFT koleksiyonları ve sanal dünyayla ilgili yaptığı çalışmalarla sıklıkla gündeme geliyor. Hatta son teknoloji cihazlarının tanıtımını bile metaverse'de gerçekleştirmiş ve büyük ilgi görmüştü.

#11
Foto - Şirketin, kendi metaverse'ünü açması ilerleyen günlerde kendi evreninde yeni cihazlarını tanıttığını da görebileceğimiz anlamına geliyor. Tabii açıklamalarda konuyla ilgili fazla bir detay yok ancak 'Samsung'un metaverse versiyonu' cümlesi eminiz ki büyük birçoğunuz da farklı fikirler uyandırmıştır.

Şirketin, kendi metaverse'ünü açması ilerleyen günlerde kendi evreninde yeni cihazlarını tanıttığını da görebileceğimiz anlamına geliyor. Tabii açıklamalarda konuyla ilgili fazla bir detay yok ancak 'Samsung'un metaverse versiyonu' cümlesi eminiz ki büyük birçoğunuz da farklı fikirler uyandırmıştır.

#12
Foto - Örneğin; Samsung'tan almak istediğiniz bir ürün için Samsung'un sanal evreninde dolaşmak ve farklı deneyimler yaşamak bu bağlamda gerçekten hoş olabilir.

Örneğin; Samsung'tan almak istediğiniz bir ürün için Samsung'un sanal evreninde dolaşmak ve farklı deneyimler yaşamak bu bağlamda gerçekten hoş olabilir.

#13
Foto - Samsung'un metaverse evreniyle ilgili detaylar için biraz daha beklememiz gerektiği kesin. Ancak haber, şimdiden metaverse hayranlarında heyecan yaratmayı başardı.

Samsung'un metaverse evreniyle ilgili detaylar için biraz daha beklememiz gerektiği kesin. Ancak haber, şimdiden metaverse hayranlarında heyecan yaratmayı başardı.

#14
Foto - Bakalım bu yeni evrende, metaverse'te görmeye alışık olduğumuz deneyimlerden farklı olarak neler göreceğiz.

Bakalım bu yeni evrende, metaverse'te görmeye alışık olduğumuz deneyimlerden farklı olarak neler göreceğiz.

#15
Foto - Belki de şirketin kendi kripto parasını veya NFT pazaryerine evrenin içinde yer verildiğini görebiliriz. Yeni gelişmeler geldikçe, sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Belki de şirketin kendi kripto parasını veya NFT pazaryerine evrenin içinde yer verildiğini görebiliriz. Yeni gelişmeler geldikçe, sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Mehmet Öz açıkladı: Mutlaka tüketin kelliğe engel oluyor! Saç dökülmesine iyi gelen yiyecekler
Kadın - Aile

Mehmet Öz açıkladı: Mutlaka tüketin kelliğe engel oluyor! Saç dökülmesine iyi gelen yiyecekler

Doğru şampuan, maske veya saç kesimi hayallerinizdeki saç için yardımcı ama saç kalitenizde yedikleriniz de çok büyük rol oynuyor. Saçlarını..
Fuhşiyatı sanat diye yutturup festival yapıyorlar
Gündem

Fuhşiyatı sanat diye yutturup festival yapıyorlar

Son dönemde özellikle gençler ve toplum üzerinde "sanat" diye yapılan dezenformasyon çalışmalarına tepkiler sürüyor. HÜDAPAR Genel Merkezi i..
CHP'li İmamoğlu'ndan yediği kazığı hazmedemedi! Atilla Taş sonunda doğruyu gördü
Siyaset

CHP'li İmamoğlu'ndan yediği kazığı hazmedemedi! Atilla Taş sonunda doğruyu gördü

Twitter hesabından itiraf gibi bir paylaşımda bulunan Atilla Taş, "Hiçbir partiye mensup olmayıp, doğruya doğru, eğriye eğri diyeceğim artık..
Hazımsız Yunan'ı korku sardı: Türklerin eline geçebilir
Gündem

Hazımsız Yunan'ı korku sardı: Türklerin eline geçebilir

Türkiye hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Batı Trakya Kıbrıs gibi Türklerin eline geçebilir" dedi...
Ne İstanbul, ne Ankara, ne İzmir! Evlerin en çok değer kazandığı 3 il şaşırttı
Ekonomi

Ne İstanbul, ne Ankara, ne İzmir! Evlerin en çok değer kazandığı 3 il şaşırttı

2022 yılı 1. çeyreğine ilişkin düzenlenen "İkinci El Konut Piyasası Raporu" yayımlandı. Yayımlanan raporda ikinci el konut piyasasında artış..
CHP yandaşı Can Ataklı İmamoğlu'na giydirdi: Cumhurbaşkanlığı hayalin bitti
Medya

CHP yandaşı Can Ataklı İmamoğlu'na giydirdi: Cumhurbaşkanlığı hayalin bitti

CHP yandaşlığıyla bilinen Can Ataklı "Vız gelir tırıs gider" sözleriyle tepki çeken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay