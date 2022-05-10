Samsung'dan Metaverse hamlesi

Şirketin, kendi metaverse'ünü açması ilerleyen günlerde kendi evreninde yeni cihazlarını tanıttığını da görebileceğimiz anlamına geliyor. Tabii açıklamalarda konuyla ilgili fazla bir detay yok ancak 'Samsung'un metaverse versiyonu' cümlesi eminiz ki büyük birçoğunuz da farklı fikirler uyandırmıştır.