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Samsun'da Kuzey Fırtınası-1 Operasyonu

2022-10-27 17:58:28
Samsun'da Kuzey Fırtınası-1 Operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulaması hakkında bilgi verdi.

#1
Foto - Samsun'da Kuzey Fırtınası-1 Operasyonu

Emniyetten yapılan yazı açıklamada, şöyle denildi:

#2
Foto - Samsun'da Kuzey Fırtınası-1 Operasyonu

“İlimizde kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin temini, suç işleme hazırlığında bulunan şahısların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç ve suçlu ile mücadele ederek halkın güvenlik içinde yaşadığı duygusunun pekiştirilmesi, meydana gelen olaylara en hızlı şekilde müdahale edilmesi ve halkımızın emniyet teşkilatımıza olan güvenin artırılması amacıyla, 26 Ekim 20.00-22.00 saatleri arasında Çarşamba ilçesinde Kuzey Firtinası-1 operasyon koduyla ilçe merkezinde bulunan cadde ve ara sokaklarda, umuma açık iş yerlerinde, şüpheli araç ve kişiler üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 12 amir, 24 ekip ve 89 personelin katılımıyla yapılan genel asayiş uygulamasında suç ve suçlular ile mücadele edilmiştir”

#3
Foto - Samsun'da Kuzey Fırtınası-1 Operasyonu

Açıklamada ayrıca operasyon hakkında şu bilgiler verildi:

#4
Foto - Samsun'da Kuzey Fırtınası-1 Operasyonu

“14 umuma açık iş yerleri denetlenmiş olup, 1 iş yerine canlı müzik yayın belgesi olmadan müzik yayını yapması nedeniyle tutanak tanzim edilmiştir. Yapılan denetlemede 789 şahıs sorgulanmış ve 153 araç kontrol edilerek 1 araç sürücüsüne alkollü ve sürücü belgesi olmadan araç kullandığı için, 1 araca ‘dur’ ikazına uymamaktan idari para cezası uygulanmıştır. 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet mesken bulundurma ruhsatlı olmak üzere toplamda 3 adet tabanca, bu tabancalara ait toplam 120 adet 9x19 mm çapında fişek el geçirilmiştir. 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek bulunmuş, 9 adet amaç dışı bıçak tespit edilerek idari işlem uygulanmıştır. Suç ve suçlu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.”

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