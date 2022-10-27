Samsun'da Kuzey Fırtınası-1 Operasyonu

“İlimizde kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin temini, suç işleme hazırlığında bulunan şahısların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç ve suçlu ile mücadele ederek halkın güvenlik içinde yaşadığı duygusunun pekiştirilmesi, meydana gelen olaylara en hızlı şekilde müdahale edilmesi ve halkımızın emniyet teşkilatımıza olan güvenin artırılması amacıyla, 26 Ekim 20.00-22.00 saatleri arasında Çarşamba ilçesinde Kuzey Firtinası-1 operasyon koduyla ilçe merkezinde bulunan cadde ve ara sokaklarda, umuma açık iş yerlerinde, şüpheli araç ve kişiler üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 12 amir, 24 ekip ve 89 personelin katılımıyla yapılan genel asayiş uygulamasında suç ve suçlular ile mücadele edilmiştir”