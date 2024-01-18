Samsun'da bilboardları gören şaşırıyor! “Gördüğün yerde yok et”

Konu hakkında bilgilendirmede bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Kahverengi kokarca ile mücadele çok güç ve zahmetli. İlimiz için başta fındık olmak üzere elma, armut, şeftali, ceviz, kivi, hurma, incir, mısır, çeltik, fasulye, soya fasulyesi, domates, biber, patlıcan gibi ekonomik değeri olan birçok ürün için verim ve kalite kaybı riski oluşturuyor. Birçok meyve ve sebzede emgi yaparak zarar verir. Meyvelerde şekil bozuklukları, mısır ve soyada danelerde tohum özelliğini yitirir. Özellikle fındıkta boş, şekilsiz ve lekeli meyve oluşumuna neden olur. 2023 yılında Temmuz ayı sonuna kadar yapılan surveyler ve bahçe kontrollerinde zararlı görülmekle beraber ekonomik zarar eşiğine ulaşmamıştır. Ağustos ve eylül aylarında da popülasyonunda artış gözlemlenmiştir” dedi.