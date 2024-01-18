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Samsun'da bilboardları gören şaşırıyor! "Gördüğün yerde yok et"

2024-01-18 16:31:39
Samsun'da bilboardları gören şaşırıyor! “Gördüğün yerde yok et”

Sebze, meyve ve çiftçilerin en büyük düşmanı olan "kahverengi kokarca" böceği ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Samsun'un ana arterlerindeki billboardlara “Gördüğün yerde yok et” afişleri asıldı.

#1
Foto - Samsun'da bilboardları gören şaşırıyor! "Gördüğün yerde yok et"

Gürcistan üzerinden Türkiye’ye giren, Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede görülen kahverengi kokarca böceği, ürün verimliliğe büyük zarar veriyor. Meyve ve sebzelerin yanı sıra ağaçlara da zarar verip, tarımsal üretimin düşmesine neden olan istilacı türlerden kahverengi kokarca böceğine karşı zirai ve kimyasal mücadeleye devam edilirken, vatandaşlarda bilinç oluşturmak amacıyla farklı bir yola başvuruldu.

#2
Foto - Samsun'da bilboardları gören şaşırıyor! "Gördüğün yerde yok et"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde şehirde en çok insanın sirkülasyonunun olduğu yerlerdeki billboardlara uyarıcı afişler asıldı. Afişlerde, “İstilacı, zararlı kahverengi kokarca böceğini gördüğün yerde yok et! Tarımsal üretimi koru” ibaresi yer aldı. Afişler vatandaşların dikkatini çekerken, kahverengi kokarcanın ne kadar zararlı bir tür olduğuna vurgu yapıldı.

#3
Foto - Samsun'da bilboardları gören şaşırıyor! "Gördüğün yerde yok et"

Konu hakkında bilgilendirmede bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Kahverengi kokarca ile mücadele çok güç ve zahmetli. İlimiz için başta fındık olmak üzere elma, armut, şeftali, ceviz, kivi, hurma, incir, mısır, çeltik, fasulye, soya fasulyesi, domates, biber, patlıcan gibi ekonomik değeri olan birçok ürün için verim ve kalite kaybı riski oluşturuyor. Birçok meyve ve sebzede emgi yaparak zarar verir. Meyvelerde şekil bozuklukları, mısır ve soyada danelerde tohum özelliğini yitirir. Özellikle fındıkta boş, şekilsiz ve lekeli meyve oluşumuna neden olur. 2023 yılında Temmuz ayı sonuna kadar yapılan surveyler ve bahçe kontrollerinde zararlı görülmekle beraber ekonomik zarar eşiğine ulaşmamıştır. Ağustos ve eylül aylarında da popülasyonunda artış gözlemlenmiştir” dedi.

#4
Foto - Samsun'da bilboardları gören şaşırıyor! "Gördüğün yerde yok et"

Böceğin kışlaklarda imha edilmesi gerektiğine de değinen İbrahim Sağlam, “Kahverengi kokarca, kışlamak için özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih ettiği için fiziki rahatsızlık oluşturmaktadır. Sonbaharda kışlaklara çekilme safhasında ve ilkbaharda kışlaklardan çıkmadan önce yapılacak olan mekanik mücadele (kışlaklarda erginlerin toplanması ve imhası) yıl içerisinde oluşabilecek popülasyon artışını engelleyecektir. Bu kapsamda zararlı, kış dönemini Nisan ayının sonuna kadar kışlaklarda geçirdiğinden, kışlamış erginlerin oldukları yerden dağılmadan önce süpürülerek veya elektrik süpürgesi ile çekilerek imha edilmesi önemlidir. Ayrıca evlerin duvarlarındaki yarıklar, çatlaklar ve çatı aralıklarının kapatılması, pencere ve kapılara ince gözenekli sinek tellerinin monte edilmesi suretiyle kahverengi kokarcanın iç mekanlara girişinin engellenmesi sağlanabilir.

#5
Foto - Samsun'da bilboardları gören şaşırıyor! "Gördüğün yerde yok et"

Bahar aylarında uygun sıcaklıklar oluştuğunda, kahverengi kokarca erginlerinin tarım alanlarında görülmesi halinde ise ilgili teknik talimata göre ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlı mücadele yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

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