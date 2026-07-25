Özel’in Yeni Atatürkçü parti vurgusuna tepki: Kemalizm’i tarikatlaştırarak halkı kandıramazsınız!

Orada, Osmanlı İmparatorluğunun, asırlarca sürdürdüğü âdil cihan hakimiyetinin, İslam sayesinde inşa edildiği anlatılır. Onun içindir ki burada, Özel'e, bu yapmacık çıkışlarla tarihe ve M. Kemal'e öykünmeyi bir tarafa bırakarak, bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu'nu da etkileyen İdris Küçükömer'i, biraz okumasını öneririm. Ayağı yere basan solcu ve düşünür Küçükömer, ‘Batılılaşma ve Düzenin Yabancılaşması’ adlı eserinde, ‘Türkiye'nin 'solcuları' gericidir", ‘Türkiye'nin ilericileri 'sağ' cenahta görülen geniş İslamcı halk kitleleridir’ tespitinden hareket ederek, ‘... Sait Halim Paşa, Mehmet Âkif gibi İslamcılar, kendilerine ilerici denen Batılaşma yolunu seçenlere (Tanzimatçılara, Yeni Osmanlılara ve Jön Türkler'e, CHP'ye vs.'ye) göre daha tutarlı görünüyorlar. Ve bu bakımdan saygıdeğerdirler’ diyerek batıcı-laiklerin, Türkiye'de nasıl bir sömürü düzeni kurduklarını anlatır. Yani, demek istiyorum ki, Kemalizmi tarikatlaştırarak halkı kandıramazsınız.”