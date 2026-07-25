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Özel’in Yeni Atatürkçü parti vurgusuna tepki: Kemalizm’i tarikatlaştırarak halkı kandıramazsınız!

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Özel’in Yeni Atatürkçü parti vurgusuna tepki: Kemalizm’i tarikatlaştırarak halkı kandıramazsınız!

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, CHP’den ayrılarak “Daha Atatürkçü” parti kurduklarını vurgulamaya çalışan Özgür Özel ve Yeni Parti yöneticilerine; “Kemalizmi’ tarikatlaştırarak halkı kandıramazsınız” diye seslendi.

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Foto - Özel’in Yeni Atatürkçü parti vurgusuna tepki: Kemalizm’i tarikatlaştırarak halkı kandıramazsınız!

Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP’den ayrılarak yeni parti kurarken tartışmalar ise bitmedi. Özel’in şimdi de parti kurduktan sonraki sözleri tartışılıyor.

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Foto - Özel’in Yeni Atatürkçü parti vurgusuna tepki: Kemalizm’i tarikatlaştırarak halkı kandıramazsınız!

Araştırmacı-Yazar İsmail naçar, “Daha Atatürkçü” parti kurduklarını vurgulamaya çalışan Özgür Özel ve Yeni Parti yöneticileri için “Kemalizm’i tarikatlaştırarak halkı kandıramazsınız” ifadelerini kullandı.

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Foto - Özel’in Yeni Atatürkçü parti vurgusuna tepki: Kemalizm’i tarikatlaştırarak halkı kandıramazsınız!

“Görüldüğü gibi, bagajında devasa yolsuzluk iddialarını barındıran ve M. Kemal'in sünnetine de uymayı ihmal etmeyen Özgür Özel, partisinin kuruluşunu, Hacı Bayram Camiî'nde Cuma namazı kılarak ilan etti” diyen Nacar, şunları söyledi:

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Foto - Özel’in Yeni Atatürkçü parti vurgusuna tepki: Kemalizm’i tarikatlaştırarak halkı kandıramazsınız!

“Ancak, bir tarihçi olarak belirtmeliyim ki, arkasına bir Çanakkale Destanı ile bir Kuvayı milliye ruhunu alan M. Kemal'in, Hacı Bayram'dan yola çıkması çok doğru idi. Sonradan yanlış olan ise, ‘İnkılaplar’ adı altında seküler bir dünya görüşü tercih edilerek, İslam ve tarihe arka dönüldü.”

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Foto - Özel’in Yeni Atatürkçü parti vurgusuna tepki: Kemalizm’i tarikatlaştırarak halkı kandıramazsınız!

İsmail Nacar şöyle devam etti:

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Foto - Özel’in Yeni Atatürkçü parti vurgusuna tepki: Kemalizm’i tarikatlaştırarak halkı kandıramazsınız!

“Örneğin M. Kemal, hocam Âfet İnan'ın derlediği ‘Medeni Bilgiler’ adlı eserinde aynen şöyle diyor: ‘Türkler İslam dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Bu dini kabul ettikten sonra, bu din, ne Arapların, ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne de sairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine tesir etmedi. Bilâkis Türk milletinin milli bağlarını gevşetti; milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu’ Bilmem, Özgür Özel bu ifadelere ne der? Bence, bunun doğru olmadığının en büyük kanıtlarından biri, ünlü tarihçimiz merhum Osman Turan'ın, ‘Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi’ adlı muhteşem eseridir.

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Foto - Özel’in Yeni Atatürkçü parti vurgusuna tepki: Kemalizm’i tarikatlaştırarak halkı kandıramazsınız!

Orada, Osmanlı İmparatorluğunun, asırlarca sürdürdüğü âdil cihan hakimiyetinin, İslam sayesinde inşa edildiği anlatılır. Onun içindir ki burada, Özel'e, bu yapmacık çıkışlarla tarihe ve M. Kemal'e öykünmeyi bir tarafa bırakarak, bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu'nu da etkileyen İdris Küçükömer'i, biraz okumasını öneririm. Ayağı yere basan solcu ve düşünür Küçükömer, ‘Batılılaşma ve Düzenin Yabancılaşması’ adlı eserinde, ‘Türkiye'nin 'solcuları' gericidir", ‘Türkiye'nin ilericileri 'sağ' cenahta görülen geniş İslamcı halk kitleleridir’ tespitinden hareket ederek, ‘... Sait Halim Paşa, Mehmet Âkif gibi İslamcılar, kendilerine ilerici denen Batılaşma yolunu seçenlere (Tanzimatçılara, Yeni Osmanlılara ve Jön Türkler'e, CHP'ye vs.'ye) göre daha tutarlı görünüyorlar. Ve bu bakımdan saygıdeğerdirler’ diyerek batıcı-laiklerin, Türkiye'de nasıl bir sömürü düzeni kurduklarını anlatır. Yani, demek istiyorum ki, Kemalizmi tarikatlaştırarak halkı kandıramazsınız.”

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