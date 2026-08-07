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Ekonomi
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Samsun için ezber bozan petrol gelişmesi: İlk verilen sürede rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

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Samsun için ezber bozan petrol gelişmesi: İlk verilen sürede rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

Samsun'daki petrol arama çalışmalarında herhangi bir rezerve ulaşılamayınca yapılan yeni başvuruyla ilgili karar alındı. İşte detaylar...

#1
Foto - Samsun için ezber bozan petrol gelişmesi: İlk verilen sürede rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Samsun açıklarında Karadeniz'de bulunan deniz petrol arama ruhsatının süresi 3 yıl uzatıldı.

#2
Foto - Samsun için ezber bozan petrol gelişmesi: İlk verilen sürede rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

TPAO, 5 Şubat 2026 tarihinde AR/TPO/D/F37-b paftalı, 39.414 hektarlık deniz sahasındaki petrol arama ruhsatının süre uzatımı için başvuruda bulundu. 18 Nisan 2015'te verilen ve daha önce bir kez uzatılan ruhsatın süresi, 18 Nisan 2026'da sona eriyordu.

#3
Foto - Samsun için ezber bozan petrol gelişmesi: İlk verilen sürede rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

Başvuru, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6'ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında incelendi.

#4
Foto - Samsun için ezber bozan petrol gelişmesi: İlk verilen sürede rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

Kanun ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli şartların sağlandığı tespit edildi.

#5
Foto - Samsun için ezber bozan petrol gelişmesi: İlk verilen sürede rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

Karar sonucunda, Samsun KSİ bölgesindeki söz konusu petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2026'dan 18 Nisan 2029'a kadar uzatıldı.

#6
Foto - Samsun için ezber bozan petrol gelişmesi: İlk verilen sürede rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

Kararda, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

#7
Foto - Samsun için ezber bozan petrol gelişmesi: İlk verilen sürede rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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