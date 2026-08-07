Samsun için ezber bozan petrol gelişmesi: İlk verilen sürede rezerv bulunamayınca yeni karar alındı
Samsun'daki petrol arama çalışmalarında herhangi bir rezerve ulaşılamayınca yapılan yeni başvuruyla ilgili karar alındı. İşte detaylar...
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Samsun'daki petrol arama çalışmalarında herhangi bir rezerve ulaşılamayınca yapılan yeni başvuruyla ilgili karar alındı. İşte detaylar...
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Samsun açıklarında Karadeniz'de bulunan deniz petrol arama ruhsatının süresi 3 yıl uzatıldı.
TPAO, 5 Şubat 2026 tarihinde AR/TPO/D/F37-b paftalı, 39.414 hektarlık deniz sahasındaki petrol arama ruhsatının süre uzatımı için başvuruda bulundu. 18 Nisan 2015'te verilen ve daha önce bir kez uzatılan ruhsatın süresi, 18 Nisan 2026'da sona eriyordu.
Başvuru, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6'ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında incelendi.
Kanun ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli şartların sağlandığı tespit edildi.
Karar sonucunda, Samsun KSİ bölgesindeki söz konusu petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2026'dan 18 Nisan 2029'a kadar uzatıldı.
Kararda, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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