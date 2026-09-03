Şampiyonlar Ligi'ne kadro bildirim süresi bitti: Galatasaray neden merkez orta saha almıyor acaba!
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi için yapılan takviyeler taraftarlarca tatmin edilecek seviyede olmadı...
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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi için yapılan takviyeler taraftarlarca tatmin edilecek seviyede olmadı...
Galatasaray'ın devre arasında yıldız bir merkez orta transferi yapması bekleniyordu. Bu bölgeye Nhaga takviyesi yapıldı. Paranın yaz döneminde harcanacağı söylendi. UEFA listeleri teslim edildi. Merkez orta saha yine yok!
Şampiyonlar Ligi için kadro bildirim süresi bitti. Galatasaray'ın yeni transferleri ise şöyle sıralanıyor:
Lesley Ugochukwu: Kiralık Aleksey Batrakov: 25 milyon euro Rafael Leao: 38 milyon euro Deniz Gül: 10 milyon euro El Chadaille Bitshiabu: Kiralık
Türkiye'deki transfer dönemi yarın tamamlanacak. Eğer yeni bir takviye gelirse, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek.
Kadroya katılan 5 futbolcunun hiçbiri merkez orta saha değil! Bu bölgenin önemi farklıydı. Çünkü ara transferde de gündemin 1 numaralı maddesi burasıydı! Genç oyuncu Renato Nhaga alındı. Sonra da frene basıldı. Paranın yaz dönemine saklandığı belirtilmişti.
Eğer yarına kadar bir mucize yaşanmazsa, 2026 yaz transferi de merkez orta saha hamlesi yapılamadan tamamlanacak. Takviyenin gelmesi durumunda bile yönetimi sert eleştiriler bekliyor. Çünkü olası transfer, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak. Fotospor'a göre; Özetle, "merkez orta saha" Aslan'ın kanayan yarası oldu.
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