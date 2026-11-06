Şamil Tayyar’dan yeni fon paylaşımı! ‘Liste açıklanmalı yoksa fatura AK Parti’ye kesilir’
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan, fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan, fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Türkiye’yi sarsan fon vurgunu ile ilgili incelemeler, adli süreç ve tutuklamalar sürerken, kamuoyu da siyasi kimliği ne olursa olsun, statüsü ne olursa olsun vurgunda parmağı olan herkesin hesap vermesini bekliyor.
Bu çağrılara dikkat çeken AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, fon skandalında yer alan isimlerin listesinin açıklanmaması halinde faturanın AK Parti’ye kesileceğini ileri sürdü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sözlerini hatırlatan Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Fonda fahiş kazanç sağlayanların yer aldığı listeyle ilgili neredeyse herkes ‘açıklanmalı’ dedi. Son olarak Mehmet Şimşek bakanımız ‘bence de’ dedi. Bence de. Açıklanmazsa, bu saatten sonra fatura AK Parti’ye kesilir, açıklanmasını temin etmelidir. Uyarmış olayım”
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