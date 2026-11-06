Dünya diken üstünde: Haydut Trump anlaşmanın sinyalini verdi!

"Savunma Bakanı Hegseth harika bir iş çıkarıyor" Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in görevden alınacağı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Pete şu ana kadar harika bir iş çıkardı. Bazı ilginç durumlarla karşı karşıya. Biliyorsunuz, İkinci Dünya Savaşı’nda olduğundan daha fazla generalimiz vardı. Herkes 4 yıldızlı generaldi. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu insanların çoğu aşırı politik doğrucu zihniyetteydi. Ben öyle generalleri sevmem. Dolayısıyla muhtemelen kendisine karşı bir muhalefet var. Bence harika bir iş çıkarıyor" yorumunu yaptı. Hegseth’in görevi süresince gerçekleştirilen başarılı askeri operasyonlara değinen Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkeden kaçırıldığı operasyonun 48 dakikada tamamlandığını ve hiçbir kayıp verilmediğini hatırlattı. İran karşısında da büyük bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Trump, "Aylardır kimse ölmediği için buna savaş denir mi bilmiyorum ama İran İslam Cumhuriyeti adında bir ülkeyle savaşımız var. Çok hoş bir yer. Boğazları biz kontrol ediyoruz. Şu anda boğazdan savaş öncesi dönemden daha fazla petrol geçiyor ve 6-7 aydır kimse ölmedi" şeklinde konuştu.