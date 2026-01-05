Şamil Tayyar, Türkiye’yi bekleyen büyük tehlikeyi “Maalesef” diyerek açıkladı: Süreç aleyhimize işliyor
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG'nin Suriye ordusuna entegre olmak için Şam yönetimiyle yaptığı görüşmelerde sunduğu şartları açıkladı. Tayyar, "YPG, Suriye ordusunda 3 tümen olarak varlığını korumayı, sınırlarda kontrol görevinin sürmesini, petrol ve doğalgaz payının güvence altına alınmasını istedi. Suriye şiddetle karşı çıktı. Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor." ifadelerini kullandı.