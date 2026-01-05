  • İSTANBUL
Gündem
Şamil Tayyar, Türkiye’yi bekleyen büyük tehlikeyi "Maalesef" diyerek açıkladı: Süreç aleyhimize işliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şamil Tayyar, Türkiye’yi bekleyen büyük tehlikeyi “Maalesef” diyerek açıkladı: Süreç aleyhimize işliyor

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG'nin Suriye ordusuna entegre olmak için Şam yönetimiyle yaptığı görüşmelerde sunduğu şartları açıkladı. Tayyar, "YPG, Suriye ordusunda 3 tümen olarak varlığını korumayı, sınırlarda kontrol görevinin sürmesini, petrol ve doğalgaz payının güvence altına alınmasını istedi. Suriye şiddetle karşı çıktı. Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü SDG, askeri entegrasyon sürecine yönelik görüşmeler kapsamında terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ile diğer sözde yöneticiler Sozdar Derik ve Sipan Hemo'nun yer aldığı bir heyetin Şam'da Suriye yönetimi yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu açıkladı.

Şam yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı belirtildi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan hükümete yakın bir kaynak, PKK/ Ypg ile yapılan görüşmelerin, 10 Mart mutabakatının uygulanmasını hızlandıracak somut bir sonuç doğurmadığını söyledi. Söz konusu kaynak, tarafların ilerleyen dönemde yeni toplantılar düzenlenmesi konusunda anlaştığını aktardı.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, toplantıda Ypg'nin Suriye yönetimine sunduğu talepleri aktardı. Suriye yönetiminin söz konusu talepleri kabul etmediğini belirten Tayyar, sürecin Türkiye aleyhine işlediğini savundu.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Suriye'deki toplantıda YPG, yine yan çizdi, daha önce altına imza attığı 10 Mart Mutabakatı'na ek talepler önerdi. YPG'nin Suriye ordusunda 3 tümen olarak varlığını koruması, sınırlarda kontrol görevinin sürmesi, petrol ve doğalgaz payının güvence altına alınmasını istedi.

Suriye şiddetle karşı çıktı, anlaşma olmadığını resmi olarak duyurdu. Buna rağmen YPG, taleplerini kabul edilmiş gibi sundu, küçük detaylar için görüşmelerin süreceği yalanını yaydı. Yeni bir durum yok. YPG zaman kazanmaya çalışıyor. İlginçtir, sürekli ayak sürümesine rağmen ek süre kazanmayı da başarıyor! Defalarca yazdık, çizdik, tekrar edeyim, geçen her dakika Suriye'deki belirsizliği arttırıyor, süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor. Maalesef…"

