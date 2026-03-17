  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
11
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Selçuk Bayraktar 'almamamız en hayırlısı olabilir' demişti! F-35'lerle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Baykar lideri Selçuk Bayraktar'ın, "F-35’leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayiimiz için en hayırlı işlerden biri olabilir" sözleri gündemdeki yerini korurken ünlü savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken bir rapor ortaya çıktı.

Türkiye'nin F-35 programına geri döneceği konuşulurken birçok uzman 'Tedarik edilirse ABD'ye bağımlılık artar, kill switch meselesinden kaynaklı operasyonlar bağımsız olamaz' değerlendirmesini yapıyor.

Öte yandan TGRT Haber'de yer alan habere göre, İran ile savaş halinde olan ABD ordusunda 5. nesil savaş uçağı F-35 sorunu yaşanmaya devam ediyor. F-35 savaş uçaklarıyla ilgili kritik rapor ortaya çıktı. Bloomberg News'un Pazar günü, Pentagon'un test ofisinden yayınlanması beklenen bir rapora göre, F-35 Lightning II savaş uçağı için büyük yazılım güncellemeleri sağlama çabaları geçen yıl durdu ve yeni bir savaş kabiliyeti eklenmedi.

Raporda, Teknoloji Yenileme-3 olarak bilinen en son yükseltme paketinin testler sırasında güvenilirlik ve işlevsellik sorunlarıyla karşılaştığı belirtildi. Kararlılık sorunları, eksik özellikler ve yeni keşfedilen kusurlar nedeniyle sürüm yılın büyük bir bölümünde neredeyse kullanılamaz durumda kaldı.

Teknoloji Yenileme-3, gelecekteki savaş sistemlerini desteklemek ve jetin işlem gücünü önemli ölçüde artırmak amacıyla tasarlanmıştı. Bu yükseltme, mevcut sistemlere kıyasla işlem kapasitesini yaklaşık 37 kat, belleği ise yaklaşık 20 kat artırmayı hedefliyor.

İran üzerinde görev yapan F-35 uçakları şu anda Technology Refresh-2 olarak bilinen daha eski bir yazılımla çalışıyor. USS Abraham Lincoln (CVN-72) gemisinde konuşlandırılmış Deniz Piyadeleri jetleri de bu eski yapılandırmayı kullanıyor.

Savaş uçağı, sensörlerini, iletişim ve silah sistemlerini çalıştıran 20 milyondan fazla kod satırıyla büyük ölçüde yazılıma bağımlı. Planlanan yükseltmeler, gelişmiş silahları etkinleştirmeyi, hedeflemeyi iyileştirmeyi, diğer uçaklar ve kara kuvvetleriyle veri paylaşımını güçlendirmeyi ve siber güvenliği artırmayı amaçlıyor. Ancak Pentagon'un test ofisi, programın geliştirme zaman çizelgeleriyle ilgili sorunlar yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Raporda, F-35 programının yazılım geliştirme ve test etme takvimlerine uyma konusunda çok az ilerleme kaydettiği ve "çevik" geliştirme süreciyle ilgili beklentilerin altında kaldığı belirtildi. Rapor ayrıca siber güvenlik testleriyle ilgili endişeleri de dile getirdi. Geçen yıl planlanan dokuz güvenlik açığı değerlendirmesinden yalnızca üçü tamamlandı; bunun başlıca nedenleri personel kesintileri ve bütçe önceliklerindeki değişikliklerdi.

Yapılan sınırlı testler kapsamında bile, araştırmacılar sistemde ek güvenlik açıkları tespit etti. Bu yıl içinde daha kapsamlı siber güvenlik değerlendirmelerinin yapılması bekleniyor.

Baykar lideri Selçuk Bayraktar F-35'lerle ilgili şu sözleri söylemişti: “F-35’leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayiimiz için en hayırlı işlerden biri olabilir. Zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir. Bunun yanında tedarik, işletme , bakım maliyetleri düşünüldüğünde yıllara sari on milyarlarca dolarlık bir projeden bahsediyoruz.

Evet, bugün itibariyle o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükarda F-35’ten daha az olacaktır. Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize bağımsız kullanım imkanı sağlayacaktır. Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalabilir. Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zekayla donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, S/İHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir… Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23