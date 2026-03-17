Selçuk Bayraktar 'almamamız en hayırlısı olabilir' demişti! F-35'lerle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Evet, bugün itibariyle o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükarda F-35’ten daha az olacaktır. Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize bağımsız kullanım imkanı sağlayacaktır. Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalabilir. Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zekayla donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, S/İHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir… Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik.