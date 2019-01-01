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Salgın gibi yayılıyor! 84 kişi öldü, 200 kişi yoğun bakımda

  • Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e çıktı.

  • En az 200 kişinin de hastanede tedavi gördüğü bildiriliyor.

  • Assam Sağlık Bakanı Himanta Biswa Sarma, “10 dakikada bir sahte içki vakası haberi geliyor. Hastanedekilerin çoğunun durumu kritik” dedi.

  • Diğer bölgelerden doktorların ve sağlık görevlilerinin bölgeye yardım için geldiğini belirtti.

  • İki hafta önce de ülkede yine sahte içki yüzünden 100’den fazla kişi ölmüştü.

  • 2011’de Batı Bengal’de de 172 kişi sahte içki yüzünden yaşamlarını yitirmişti.

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