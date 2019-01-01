Salgın gibi yayılıyor! 84 kişi öldü, 200 kişi yoğun bakımda
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e çıktı.
En az 200 kişinin de hastanede tedavi gördüğü bildiriliyor.
Assam Sağlık Bakanı Himanta Biswa Sarma, “10 dakikada bir sahte içki vakası haberi geliyor. Hastanedekilerin çoğunun durumu kritik” dedi.
Diğer bölgelerden doktorların ve sağlık görevlilerinin bölgeye yardım için geldiğini belirtti.
İki hafta önce de ülkede yine sahte içki yüzünden 100’den fazla kişi ölmüştü.
2011’de Batı Bengal’de de 172 kişi sahte içki yüzünden yaşamlarını yitirmişti.