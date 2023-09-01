2023-09-01 19:37:55 Salça nasıl saklanır? Salçanın küflenmesi nasıl önlenir? Canan Karatay anlattı: Siz de gelin birlikte yapalım
Salçayı bazılarımız evde kendimiz hazırlıyoruz. (tarif: evde salça yapımı) Bazılarımız ise hazır satın alıyoruz. İster kendimiz yapalım, ister satın alalım ortak bir sorunumuz var; salçanın küflenmesi. Kullandığımız salçalarda zaman içerisinde küf oluşuyor. Bu genelde salçayı yanlış sakladığımız için oluyor. Bugün salça nasıl saklanır? Prof. Dr. Canan Karatay, insan sağlığı için önmeli olan salça nasıl hakkında tarifi verdi, önerilerde bulundu.