Salça nasıl saklanır? Salçanın küflenmesi nasıl önlenir? Canan Karatay anlattı: Siz de gelin birlikte yapalım

Salçanın küflenmesi nasıl önlenir? Evde yaptığımız salçaları büyük ihtimalle cam kavanozlarda saklıyoruz. Metal kutuda satın aldığımız salçaları da açar açmaz temiz ve kuru bir cam kavanoza aktarmamız gerekiyor. Bu şekilde salçanın küflenme ihtimalini biraz daha geciktirmiş oluyoruz. Merak etmeyin bu şekilde salçamızı tüketene kadar küf oluşmayacak. Fakat işimizi sağlama almak istiyorsak; salça kavanozunun kapağını kapatmadan önce salçamızın üzerini bir parmak geçecek şekilde yağ koyabiliriz. Tabi kavanoz kapağını da hava almayacak şekilde kapatmalıyız. Uzun süre salça saklamak ve salçanın küflenmemesi için Salçamızı buzdolabında yani serin bir yerde saklamamız gerekiyor. Evde salça yaptık ve çok sayıda kavanozumuz varsa; bunları da serin, rutubetsiz ve güneş görmeyecek bir yerde saklamalıyız. Ayrıca kavanozun kapağını kapamadan önce bir parmak sıvıyağ veya zeytinyağı ile salçanın tamamen hava ile temasını kesmeliyiz. Tabi kullandığımız kavanoz kapaklarının da yeni olması gerekir. Kullanılmış kapaklar ister istemez hava alıyorlar.