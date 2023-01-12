Sakin Şehir'den tabloluk manzaralar

Beyaz örtüyle eşsiz güzelliğe bürünen köyün tüm güzelliği havadan görüntülendi. Kışın köyde yaşamın zor ve meşakkatli olduğunu söyleyen Meydancık köyü sakinlerinden Merdinaz Ekin (76), “Kar yağınca burada hayat zorlaşır. Odun yararız, ot getiririz, ineklerimiz var, tavuklarımız var onların bakarız. Eski yöntemle çorap örüyorum ayaklarımız üşümesin diye. İki çift çorap giyiyorum yine de ısınamıyorum” ifadelerini kullandı.