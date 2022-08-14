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Hayat-Aktüel
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"Sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

2022-08-14 19:52:56
"Sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

Karabük'ün tarihi ve doğal güzelliklere sahip Eflani ilçesinin "sakin şehir" unvanına kavuşturulması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

#1
Foto - "Sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

Eflani Belediyesi tarafından, göletleri, yaylaları, kaya mezarları, tarihi camileri ve ormanlarıyla dikkati çeken ilçenin "sakin şehir" unvanına sahip olması için Türkiye'nin Cittaslow başkenti olarak kabul edilen Seferihisar Belediyesine 2019'da başvuruda bulunuldu.

#2
Foto - "Sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

İncelemeler sonucunda eksikliklerin tamamlanması için çalışmalar devam ederken, elde edilecek unvanla 19'uncu "sakin şehir" olacak Eflani'nin turizme katkı sağlaması amaçlanıyor.

#3
Foto - "Sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, müracaat neticesinde en son kendilerinden hava kalitesinin ölçümüyle ilgili talepte bulunulduğunu belirterek, "Biz de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan araç talep ettik. Bakanlığımız tarafından araç tahsis edildi. Taşhan'ın önünde yaklaşık 1 ay ölçüm yapacak, hava kalitesini raporlayacak." dedi. Alınan raporu, dosyaya konması için Seferihisar Belediyesine teslim edeceklerini bildiren Ertuğrul, "Türkiye'de 18 ilçe 'sakin şehir' üyesi. Bundan sonraki aşamada belediye yönetimi olarak Seferihisar'a gideceğiz. Burada neler yapılmış yerinde inceleme yaparak eksiklerimizi gidereceğiz. İnşallah biz de 19'uncu üye olarak 'sakin şehir' unvanımızı alacağız." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - "Sakin şehir" olma yolunda ilerliyor

Ertuğrul, Eflani'nin tanınan bir ilçe olacağını belirterek, "Sakin şehir unvanını alınca dışarıdan misafirlerimiz gelecek. İnşallah ilçemizde bacasız sanayi başlamış olacak, beraberinde başka yatırımları da getirecek. Artık bütün dünyada insanların şikayeti, hızlı yaşamaktan. Hayatın hızlı akmasından, kalabalıktan ve gürültüden... Biz hem bunlardan muaf olan sakin ortamı yakalamış olacağız hem de dışarıdan bu ortamı özleyen insanları misafir edeceğiz. En çok turizme katkısı olacak." dedi.

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