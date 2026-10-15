Tim Wilson'dan gündeme oturan itiraf: Türkiye artık oraya sığamıyor

Wilson, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026'da imzalandığını belirttiği Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi. Üç ülkenin askeri ve stratejik kapasitelerinin birbirini tamamladığını ifade eden İngiliz profesör, Türkiye'nin kendi teknolojileri ve iş birlikleriyle daha fazla öne çıktığını savundu. Wilson, "Gün geçtikçe güçlenen Türkiye artık yalnızca NATO'nun doğu kanadına sığamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye, giderek kendi askeri teknolojisine, kendi ittifaklarına ve Orta Doğu'da bağımsız bir sese sahip ülke olarak öne çıkıyor" dedi.