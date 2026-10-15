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Dünya
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ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

ABD'nin en çok para yardımı yaptığı ülkeler belli oldu.

#1
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

İSRAİL'DEN BİLE DAHA ÇOK YARDIM ALDI! ABD’nin yardım listesinde yıllardır öne çıkan İsrail’in sıralamadaki yeri dikkat çekti. Listenin zirvesine yerleşen ülke, ABD’den en fazla mali destek alan ülkeler arasındaki dengeleri değiştirirken diğer ülkelerin sıralaması da merak konusu oldu.

#2
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

FİLİSTİN'E YAPILAN YARDIM İSRAİL'E GİTTİ... ABD’nin Gazze’ye yönelik yardımları ve yeniden inşa fonlarının akıbeti de tartışma konusu oldu. Washington yönetiminin, Gazze ve Batı Şeria için ayrılan 200 milyon doları aşkın ekonomik yardımı başka projelere yönlendirdiği belirtilirken, Gazze’nin yeniden inşası için taahhüt edilen 17 milyar doların İsrail’e aktarıldığını öne sürülmüştü.

#3
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

İŞTE ABD'NİN EN ÇOK YARDIM ETTİĞİ ÜLKELER!

#4
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

20) BANGLADEŞ- 394 MİLYON DOLAR

#5
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

19) GÜNEY AFRİKA- 399 MİLYON DOLAR

#6
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

18) ZAMBİYA- 409 MİLYON DOLAR

#7
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

17) AFGANİSTAN- 431 MİLYON DOLAR

#8
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

16) LÜBNAN- 456 MİLYON DOLAR

#9
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

15) TANZANYA- 480 MİLYON DOLAR

#10
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

14) KOLOMBİYA- 493 MİLYON DOLAR

#11
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

13) FİLİSTİN- 496 MİLYON DOLAR

#12
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

12) SOMALİ- 498 MİLYON DOLAR

#13
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

11) GÜNEY SUDAN- 507 MİLYON DOLAR

#14
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

10) UGANDA- 513 MİLYON DOLAR

#15
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

9) MOZAMBİK- 584 MİLYON DOLAR

#16
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

8) KENYA- 655 MİLYON DOLAR

#17
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

7) SUDAN- 709 MİLYON DOLAR

#18
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

6) NİJERYA- 730 MİLYON DOLAR

#19
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

5) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ- 750 MİLYON DOLAR

#20
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

4) ETİYOPYA- 920 MİLYON DOLAR

#21
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

3) ÜRDÜN- 1,65 MİLYAR DOLAR

#22
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

2) İsrail- 3,31 MİLYAR DOLAR

#23
Foto - ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!

1) UKRAYNA- 6,75 MİLYAR DOLAR/ derleyen: haber7

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