ABD'nin en çok para yağdırdığı ülke belli oldu! İsrail ilk sırada değil!
ABD'nin en çok para yardımı yaptığı ülkeler belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin en çok para yardımı yaptığı ülkeler belli oldu.
İSRAİL'DEN BİLE DAHA ÇOK YARDIM ALDI! ABD’nin yardım listesinde yıllardır öne çıkan İsrail’in sıralamadaki yeri dikkat çekti. Listenin zirvesine yerleşen ülke, ABD’den en fazla mali destek alan ülkeler arasındaki dengeleri değiştirirken diğer ülkelerin sıralaması da merak konusu oldu.
FİLİSTİN'E YAPILAN YARDIM İSRAİL'E GİTTİ... ABD’nin Gazze’ye yönelik yardımları ve yeniden inşa fonlarının akıbeti de tartışma konusu oldu. Washington yönetiminin, Gazze ve Batı Şeria için ayrılan 200 milyon doları aşkın ekonomik yardımı başka projelere yönlendirdiği belirtilirken, Gazze’nin yeniden inşası için taahhüt edilen 17 milyar doların İsrail’e aktarıldığını öne sürülmüştü.
İŞTE ABD'NİN EN ÇOK YARDIM ETTİĞİ ÜLKELER!
20) BANGLADEŞ- 394 MİLYON DOLAR
19) GÜNEY AFRİKA- 399 MİLYON DOLAR
18) ZAMBİYA- 409 MİLYON DOLAR
17) AFGANİSTAN- 431 MİLYON DOLAR
16) LÜBNAN- 456 MİLYON DOLAR
15) TANZANYA- 480 MİLYON DOLAR
14) KOLOMBİYA- 493 MİLYON DOLAR
13) FİLİSTİN- 496 MİLYON DOLAR
12) SOMALİ- 498 MİLYON DOLAR
11) GÜNEY SUDAN- 507 MİLYON DOLAR
10) UGANDA- 513 MİLYON DOLAR
9) MOZAMBİK- 584 MİLYON DOLAR
8) KENYA- 655 MİLYON DOLAR
7) SUDAN- 709 MİLYON DOLAR
6) NİJERYA- 730 MİLYON DOLAR
5) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ- 750 MİLYON DOLAR
4) ETİYOPYA- 920 MİLYON DOLAR
3) ÜRDÜN- 1,65 MİLYAR DOLAR
2) İsrail- 3,31 MİLYAR DOLAR
1) UKRAYNA- 6,75 MİLYAR DOLAR/ derleyen: haber7
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