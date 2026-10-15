Sadece 1 günde büyük artış! Sağanak yağmur barajlara yaradı

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 908 milyon 6 bin metreküp olarak hesaplandı. Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 837,7 kilogram oldu. Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 392,45 milyon metreküp olarak kaydedildi. İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 93 bin metreküp olarak ölçüldü.