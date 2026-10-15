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Sadece 1 günde büyük artış! Sağanak yağmur barajlara yaradı

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AA Giriş Tarihi:

Sadece 1 günde büyük artış! Sağanak yağmur barajlara yaradı

İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, dünkü yağışların ardından bir günde yüzde 7,16 yükselerek yüzde 45,22’ye ulaştı.

#1
Foto - Sadece 1 günde büyük artış! Sağanak yağmur barajlara yaradı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve dün etkisini artıran yağış barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bir günde yüzde 7,16 artarken, bugün itibarıyla ortalama doluluk oranı yüzde 45,22 olarak kaydedildi.

#2
Foto - Sadece 1 günde büyük artış! Sağanak yağmur barajlara yaradı

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 84,2, Terkos'ta yüzde 34,64, Sazlıdere'de yüzde 27,47, Alibey'de yüzde 68,13, Büyükçekmece'de yüzde 29,02, Ömerli'de yüzde 62,17, Darlık'ta yüzde 67,74, Elmalı'da yüzde 100, Pabuçdere'de yüzde 3,41 ve Kazandere'de yüzde 8,28 olarak ölçüldü. Melen'den 447,81 milyon, Yeşilçay'dan da 120,06 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 567,87 milyon metreküp su alındı.

#3
Foto - Sadece 1 günde büyük artış! Sağanak yağmur barajlara yaradı

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 908 milyon 6 bin metreküp olarak hesaplandı. Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 837,7 kilogram oldu. Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 392,45 milyon metreküp olarak kaydedildi. İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 93 bin metreküp olarak ölçüldü.

#4
Foto - Sadece 1 günde büyük artış! Sağanak yağmur barajlara yaradı

Barajların son 10 yıldaki su seviyeleri İSKİ istatistiklerine göre, 15 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 41,88, 2017'de yüzde 53,17, 2018'de yüzde 53,95, 2019'da yüzde 45,86, 2020'de yüzde 33,21, 2021'de yüzde 47,7, 2022'de yüzde 44,56, 2023'te yüzde 21,69, 2024'te yüzde 34,74, 2025'te yüzde 24,96 iken, bugünkü oran yüzde 45,22 olarak kayıtlara geçti.

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