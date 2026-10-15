İstanbul'daki seli günler öncesinden bilmişti: Uzman ismin yeni sözleri korkuttu!

"DERİN BİR SİSTEM GELİYOR, CAN KAYBI YAŞANABİLİR" "Çarşamba için dikkat çekilmişti; İstanbul’da afet oluşturacak düzeyde yağış düştü ve devam edecek. Tekrar uyarıyorum: Yarın da derin bir sistem geliyor. Ekim ayında bu sistem gelirse afet derecesinde sel ve taşkın tehlikesi oluşur. Halihazırda düşen 100 kilogram yağışın üzerine, 100 kilogram ve üzeri bir yağış daha gelirse yarın afet oluşabilir. Sel, taşkın ve can kaybı yaşanabilir. Dikkat!"