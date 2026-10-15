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İstanbul'daki seli günler öncesinden bilmişti: Uzman ismin yeni sözleri korkuttu!

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İstanbul'daki seli günler öncesinden bilmişti: Uzman ismin yeni sözleri korkuttu!

İstanbul'daki aniden bastıran aşırı yağışlar sel ve su taşkınlarına neden olurken, Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü Murat Şahin'den korkutan bir uyarı daha geldi.

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Foto - İstanbul'daki seli günler öncesinden bilmişti: Uzman ismin yeni sözleri korkuttu!

Megakent İstanbul ve tüm Marmara Bölgesi Çarşamba günü etkili olan kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarının yıkıcı etkileriyle mücadele ederken, meteoroloji dünyasından felaketin boyutunun büyüyebileceğine dair korkutan bir uyarı geldi.

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Foto - İstanbul'daki seli günler öncesinden bilmişti: Uzman ismin yeni sözleri korkuttu!

Çarşamba günü yaşanan sel ve taşkın olaylarını günler öncesinden bildiren eski Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü ve meteoroloji uzmanı Murat Şahin, güncel meteoroloji haritalarını paylaşarak tehlikenin geçmediğini, aksine ikinci bir dalgayla daha da tırmanabileceğini

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Foto - İstanbul'daki seli günler öncesinden bilmişti: Uzman ismin yeni sözleri korkuttu!

10 EKİM'DE UYARI YAPMIŞTI Meteorolojist Murat Şahin, henüz felaket yaşanmadan önce 10 Ekim tarihinde yaptığı uyarıda tehlikeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Marmara, Ege ve Batı Akdeniz özellikle sel, taşkın tehlikesi oluşturacak düzeyde etkili ve sürekli yağışlar için gelecek hafta hazırlık yapmalı, dere ve kanal içleri temizlenmeli, tahliye mazgalları açılmalı. Suyun önüne engel teşkil edecek moloz vb. alanlar kaldırılmalı..."

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Foto - İstanbul'daki seli günler öncesinden bilmişti: Uzman ismin yeni sözleri korkuttu!

"İZLANDA KAYNAKLI 'SOĞUK DAMLA' ETKİSİNDEYİZ" 14 Ekim Çarşamba günü megakenti vuran felaketin arka planını açıklayan Şahin, Türkiye’nin özellikle İstanbul merkezli olarak İzlanda kaynaklı derin alçak basınç sistemi ile meteorolojide "Soğuk Damla" (Cut-off Low) olarak bilinen yapının etkisi altında olduğunu vurguladı. Sistem nedeniyle kentte metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü hatırlatan Şahin, yağışlı havanın önümüzdeki 2-3 gün boyunca bölgedeki varlığını sürdüreceğini ifade etti.

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Foto - İstanbul'daki seli günler öncesinden bilmişti: Uzman ismin yeni sözleri korkuttu!

PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİ İÇİN UYARDI Paylaştığı 500 hPa yükseklik, rüzgar ve sıcaklık haritaları üzerinden yetkilileri ve vatandaşları acil önlem almaya çağıran Şahin, Perşembe ve Cuma günleri için şu kritik uyarıyı yaptı:

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Foto - İstanbul'daki seli günler öncesinden bilmişti: Uzman ismin yeni sözleri korkuttu!

"DERİN BİR SİSTEM GELİYOR, CAN KAYBI YAŞANABİLİR" "Çarşamba için dikkat çekilmişti; İstanbul’da afet oluşturacak düzeyde yağış düştü ve devam edecek. Tekrar uyarıyorum: Yarın da derin bir sistem geliyor. Ekim ayında bu sistem gelirse afet derecesinde sel ve taşkın tehlikesi oluşur. Halihazırda düşen 100 kilogram yağışın üzerine, 100 kilogram ve üzeri bir yağış daha gelirse yarın afet oluşabilir. Sel, taşkın ve can kaybı yaşanabilir. Dikkat!"

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Yorumlar

hasel

Günler öncesinden uyarı yapıldığı halde;bu uyarılar dikkate alınsaydı,belki bu karar zarar olmazdı.Bu çalışmayı,hizmeti ve önlemler almayı bilmeyen İstanbul CHP belediyesinden,halkın çektiği eziyet;ne zaman bitecek.EY İSTANBUL HALKI,kimin eline düştünüz.VAY Kİ VAY.
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