2022-10-02 13:44:19 Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın
Trafik kazaları günümüzün en can sıkıcı durumlarından biridir. Trafik kazası sonrası oluşan maddi zararlar yüzde 100 haklı taraf iseniz karşı tarafın sigorta şirketi tarafından karşılanır. Fakat vatandaşların bilmesi gereken bir konuda ‘araç değer kaybı tazminatı’dır. Araçlarınız kaza yaptığı andan itibaren değer kaybeder bu kaybı almak için de sigorta şirketine başvuru yapmanız gerekmektedir. İşte kaza sonrası yapmanız gerekenler…