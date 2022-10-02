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Otomotiv
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Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın

2022-10-02 13:44:19
Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın

Trafik kazaları günümüzün en can sıkıcı durumlarından biridir. Trafik kazası sonrası oluşan maddi zararlar yüzde 100 haklı taraf iseniz karşı tarafın sigorta şirketi tarafından karşılanır. Fakat vatandaşların bilmesi gereken bir konuda ‘araç değer kaybı tazminatı’dır. Araçlarınız kaza yaptığı andan itibaren değer kaybeder bu kaybı almak için de sigorta şirketine başvuru yapmanız gerekmektedir. İşte kaza sonrası yapmanız gerekenler…

#1
Foto - Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın

Trafik kazaları sonucu hasar gören araçlar, eski halinden farksız olacak şekilde onarılsa dahi TRAMER kayıtlarına hasarlı araç olarak geçecek ve değer kaybı yaşayacaktır. Bu bir nevi, taşıtın orijinalliğinden değer yitirmesi olarak da tanımlanabilir. Araç değer kaybının hesaplanması ve doğru hamlelerin izlenmesiyle uğranılan maddi zararın üstesinden gelmek ise kusursuz araç malikleri için mümkün!

#2
Foto - Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın

Araç Değer Kaybı Nedir? "Araçlarda değer kaybı nedir?" sorusu, bugün kaza yapan birçok sürücünün karşısına çıkmaktadır. Araç değer kaybı, meydana gelen bir kaza sonrası onarılan aracın ikinci el piyasa fiyatına göre değer kaybetmesidir. Kazanın ardından tamir edilen aracın onarımı her ne kadar kusursuz olsa dahi, arabanın satış fiyatı kaza öncesi belirlenen satış fiyatından her halükarda daha düşük olacaktır.

#3
Foto - Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın

Araçlarda Değer Kaybı Nasıl Olur? Araç kazaları sonrası birçok sürücü arabasını tamir ettirdikten sonra satmaya eğilim gösterir. Bu tarz durumların yaşanması sonucu aracın ikinci el satış fiyatında düşüş olduğunu gözlemleyen araç sahiplerinin çokluğu, araçlarda değer kaybı sorununda bilincin artmasına vesile olmuştur. Kaza yaparak hasar gören bir araç, onarıldıktan sonra hasarın derecesine göre değer kaybı yaşar. Değer kaybını karşılayacak taraf ise, kazada tamamen kusurlu ya da diğer sürücüye nazaran daha kusurlu olan taraftır.

#4
Foto - Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın

Değer Kaybı Hakları Nelerdir? Araç sahibi olarak kazanın ardından hasar gören aracınızı orijinal parçalarla tamir ettirseniz dahi, arabanız kayıtlara kusurlu araç olarak geçecektir. Ancak kaza esnasında kusursuz taraf olmanıza ve arabanızı sorunsuz bir şekilde tamir ettirmenize rağmen, aracınızın değer kaybı yaşamasından dolayı zararlı çıkmanız boyun eğmeniz gereken bir durum değildir. “Bu durumda ne yapmalı” diye merak eden sürücülerin haklarını bilmesi, en az zararla değer kaybı sorununu atlatmasına olanak tanır. Tamamen kusursuz araç sahibi, kusurlu araç sahibinden ya da ruhsat sahibinden değer kaybını karşılaması için mahkeme yoluyla hak talep edebilir.

#5
Foto - Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın

Kusursuz sürücünün sahip olduğu diğer bir hak ise zararını karşılamak amacıyla sigorta şirketine başvurmaktır. Ancak zararlı çıkan taraflar, kaza gerçekleştikten sonraki 2 sene içerisinde trafik sigortasından faydalanmak amacıyla sigorta şirketlerine başvurabileceklerini bilmelidirler. Bazı sigorta şirketlerinin sunduğu kasko hizmeti araç değer kaybını karşılamasa da, sigorta şirketi ile hazırlanacak poliçeye değer kaybı güvencesi dahil edilebilmekte ve zarar sigorta şirketince ödenebilmektedir.

#6
Foto - Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın

Sigorta şirketleriyle gidilebilecek ikinci çözüm ise zorunlu trafik sigortasıdır; araç sigortası güvencesine giren değer kaybı bu şekilde de sigorta şirketlerince karşılanabilir. Ancak zararı karşılamak için bazı şirketler bilirkişi raporunu esas alırken, bazıları ise önce dava açılmasını isteyebilmektedir. Her halükarda, araç değer kaybına maruz kalmamak ve maddi hasarı minimuma indirgemek için trafik sigortası ve kasko yaptırmak şarttır. Kasko fiyatları ve trafik sigortası fiyatları aracın marka, model ve yaşına göre belirlenmektedir. Kasko değer listesi aracılığıyla öğrenebileceğiniz araç kasko değeri, sonradan başınıza gelebilecek herhangi bir maddi hasara göre çok daha avantajlıdır.

#7
Foto - Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın

Kusursuzluk Şartı Trafikte her kaza yapan araçta değer kaybı oluşmamaktadır. Değer kaybının oluşması için ilk koşul kaza yapan aracın meydana gelen kazada kusursuz olması veya tam kusurlu olmamasıdır. Kusursuz olması durumunda araç sahibi meydana gelen değer kaybının tamamını alabilmekte, tam kusurlu olmaması durumunda meydana gelen değer kaybını kusursuz olduğu oranda alabilmektedir. Bu önkoşulla birlikte değer kaybının oluşumunda aracın kilometresi, hasarsız 2. el rayiç bedeli, hasarın hangi parçalarda olduğu vb hususlar değer kaybı miktarının belirlenmesinde önemlidir.

#8
Foto - Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın

Sigorta Şirketinden Tahsil Ediliyor Her yıl yaptırmış olduğumuz trafik poliçelerinde (Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortaları) ödemiş olduğumuz primlerin içerisinde değer kaybı teminatı yer alır. Bu teminat kaza yapıp başka bir araca zarar verdiğimizde devreye girmekte ve kazada meydana gelen değer kaybını karşılamaktadır. Araç değer kayıpları kusurlu olan araç sahibi veya sürücüsünden değil, sigorta şirketlerinden tahsil edilir.

#9
Foto - Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Kaza meydana geldiğinde gerekli belgeler ile birlikte (kaza tespit tutanağı, kesin ekspertiz raporu, ehliyet, ruhsat fotokopisi, hasar resimleri ve talep dilekçesi) kusurlu aracın sigorta şirketine başvuru yapılır. Başvurular sigorta şirketlerinin e-posta adreslerine internet üzerinden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilir. Sigorta hasarlarında 15 gün, kasko hasarlarında 15 işgünü içerisinde sigorta şirketi tarafından bir cevap verilmemesi veya talebin reddedilmesi halinde Sigorta Tahkim Komisyonu bünyesinde dava açılır. Ortalama 6 ay içerisinde bilirkişi incelemesi geçirmiş ve hakkaniyetli kararlar verilir.

#10
Foto - Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın

Tahkime Başvurulur Değer kayıplarının başvuru üzerine ödenmesi de karşılaşılan bir durum. Eğer yapılan ödeme araçta meydana gelen değer kaybını hakkaniyetli olarak karşılıyorsa dava açmaya dahi gerek kalmamaktadır ve bu çözüm yolu 15 gün içerisinde sonuçlanır. Aksi halde sigorta şirketine karşı açılan değer kaybı talep ve davaları tahkime gider. Merkezi İstanbul’daki Sigorta Tahkim Komisyonu tek tarafı sigorta olan tüm uyuşmazlıklarda hızlı ve adaletli bir yargılama yapmaktadır. Tahkim yolunda vatandaşların mağduriyetleri kısa sürede giderilmekte ve yargının dosya yükü de hafifletilmektedir.

#11
Foto - Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın

Avukat Uyarısı Vatandaşlar tahkime bireysel olarak başvurabilir. Ancak yargılama süresince başvuru şekli, yöntemi, ara karar ifaları, bilirkişi raporu, rapora itiraz gibi yargılamanın şahsına özgü teknik hususların avukat kanalıyla yapılması vatandaşlar açısından hak kaybının önlenmesinde önem arz etmektedir. Mağdurların bu konuda kendisini avukat gibi tanıtan, avukat gibi faaliyet gösteren kişilere dikkat etmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemizde çok büyük mağduriyetler yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir.

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