Sakın ama sakın unutmayın! Trafik kazası sonrası bu hakkınızı arayın

Sigorta şirketleriyle gidilebilecek ikinci çözüm ise zorunlu trafik sigortasıdır; araç sigortası güvencesine giren değer kaybı bu şekilde de sigorta şirketlerince karşılanabilir. Ancak zararı karşılamak için bazı şirketler bilirkişi raporunu esas alırken, bazıları ise önce dava açılmasını isteyebilmektedir. Her halükarda, araç değer kaybına maruz kalmamak ve maddi hasarı minimuma indirgemek için trafik sigortası ve kasko yaptırmak şarttır. Kasko fiyatları ve trafik sigortası fiyatları aracın marka, model ve yaşına göre belirlenmektedir. Kasko değer listesi aracılığıyla öğrenebileceğiniz araç kasko değeri, sonradan başınıza gelebilecek herhangi bir maddi hasara göre çok daha avantajlıdır.