  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Maraş depremini üç gün önceden bilmişti! Deprem kahininden korkutan açıklama! "Orada 48 saat içinde büyük bir deprem olacak"

Sezgin Tanrıkulu hakkında flaş gelişme! Bakalım şimdi ne halt edeceksin

Sakarya'da acı olay

107 kişi düğünde yanarak ölmüştü! O facianın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı! İşte yangının çıkış anı

Güçlü bağışıklık için evinizden eksik etmeyin! Bu besinin faydaları anlatmakla bitmiyor

Sürekli eşyaları kaybolan aile eve gizli kamera koydu! Görüntüleri izleyince şoke oldular! Olacak iş değil

Almanya'dan Türkiye'ye karşı şüphe uyandıran hamle! Ankara'nın yanındaki 5 ülkeyi çağırdılar

Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Dünyaca ünlü markanın çirkin mankeni olarak ünlenmişti! Azerbaycan kararı şok etti! Şu alçağa bak şu alçağa

Altın tahminleri hep çıkan Hatice Kolçak bu kez onu işaret etti! Sadece 19 lira, almak için zengin olmanıza gerek yok
Gündem
5
Sakarya'da acı olay

2023-10-02 14:19:46
Sakarya'da acı olay

Sakarya'nın Karasu ilçesinde vatandaşlar denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gördü.

#1
Foto - Sakarya'da acı olay

Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - Sakarya'da acı olay

Konun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, hareketsiz şekilde duran kişinin erkek cesedi olduğunu tespit etti.

#3
Foto - Sakarya'da acı olay

Ekipler kimlik tespiti için çalışma başlattı.

#4
Foto - Sakarya'da acı olay

Öte yandan, kimliği belirlenemeyen cesedin, 17 Eylül günü denizde kaybolan 14 yaşındaki M.C.K. isimli çocuğa ait olduğu değerlendiriliyor.

TBMM'nin açılış resepsiyonuna muhalefet liderlerinden bir tek Babacan katıldı
Gündem

TBMM'nin açılış resepsiyonuna muhalefet liderlerinden bir tek Babacan katıldı

28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla geleneksel olarak verilen akşam resepsiyonuna muhalefet liderlerinden bir tek DEVA Partis..
Ziyaretinizle HDP ile ittifakınızı mı unutturacaksınız?
Siyaset

Ziyaretinizle HDP ile ittifakınızı mı unutturacaksınız?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile gizli ittifak yapan İYİ Parti'nin Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İçişleri Bakanı Al..
Bu da NASA'da merak edilen ilginç keşif heyecanı! Haber var: Bennu toprağında ‘esrarengiz toz’ bulundu!
Aktüel

Bu da NASA'da merak edilen ilginç keşif heyecanı! Haber var: Bennu toprağında ‘esrarengiz toz’ bulundu!

Dünyaca ünlü NASA'nın aracı 100 binlerce araştırma sonucu “Bennu” adlı göktaşından alıp Dünya'ya getirdiği toprak örneğinde, dünyanın bilinm..
2 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

2 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (02 Ekim 2023) sunuyoruz...

Bayraktar TB2 SİHA Romanyalı asker teslimat günü ile ilgili tarihi peş peşe böyle açıkladı!
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA Romanyalı asker teslimat günü ile ilgili tarihi peş peşe böyle açıkladı!

Savunma sanayii alanında dev adımlar için kararı alan Bayraktar TB2 SİHA birçok ülke tarafından peş peşe kapısı çalınıyor. Romanyalı General..
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya hava harekatı: Bir gece ansızın inlerinde vurduk!
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya hava harekatı: Bir gece ansızın inlerinde vurduk!

Milli Savunma Bakanlığı(MSB),Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23