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Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

2023-01-12 00:19:38
Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda önemli bir adım oldu. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Sakarya gaz sahası başta olmak üzere Türkiye'nin enerji bağımsızlığındaki atılımının dünü bugünü ve yarınına ilişkin önemli bilgi, görüntü ve değerlendirmelerini paylaştı. Donat, "Sakarya Gaz Sahası'nda 3 bini denizde, 7 bini karada 10 bin kişi çalışıyor. Türkiye'nin yarınlarını garantiye alacak büyük projede destan yazılıyor" dedi.

#1
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Bölgedeki çalışmaları köşesine taşıyan Donat, "Sakarya Gaz Sahası'nda 3 bini denizde, 7 bini karada 10 bin kişi çalışıyor. Türkiye'nin yarınlarını garantiye alacak büyük projede destan yazılıyor" dedi. İşte Donat'ın o yazısı:

#2
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

Yazımıza, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in bir sözüyle başlayalım:- 20'nci yüzyılda ülke sınırlarını petrol belirledi... 21'inci yüzyılda ise sınırları doğalgaz belirleyecek. İşin özü... Uzun sözün kısası... William Shakespeare'in, "Olmak ya da olmamak" dediği gibi. Geçen yüzyılda sınırlar, petrol kaynaklarına göre çizilmedi mi?

#3
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

EN BÜYÜK GARANTİ Melih Han Bilgin, "Kendi doğalgazımızı bulmamız, çıkarmamız büyük avantaj" diyerek devam etti. Evet... Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğalgaz, çok büyük avantaj..

#4
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

Rezervler konuşulan rakamların üzerinde. Bu gelişmelerin Batı'da rahatsızlık yarattığı kesin. Genel Müdür Bilgin, öyle bir söz söyledi ki... Katılmamak imkânsız: - Doğalgaz... Türkiye'nin en büyük güvenlik garantisi..

#5
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

ACI AMA GERÇEK Filyos'ta... Sakarya Doğalgaz Sahası'nda... Petrol ve doğalgaz sohbeti... Zaman tünelinde bir gezinti yaptık. "Petrolle yatıp doğalgazla kalkan... Projelere gözü gibi bakan" Melih Han Bilgin dedi ki:.

#6
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

TPAO, 1954'te Başbakan Adnan Menderes'in bizzat yazdığı yasa ile kuruldu. 1980... TPAO, dünyanın en büyük 60 şirketinden biriydi. 12 Eylül 1980 darbesi... TPAO için bir kırılma süreci... Şirket, bölündü... Yeni hamlelere girişemedi... Köreltildi. Bu süreç yaşanmasaydı... Aynı hızla büyüme sürdürülseydi... Ve dünyanın 60 büyük şirketi arasındaki konumunu korusaydı... Bugünlerde, yılda 70 milyar dolar ciro yapacak büyüklüğe ulaşırdı.

#7
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

'TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' MÜCADELESİ Türkiye'nin enerji açığı büyük. Bu açık, Türkiye'nin dünya ile yarışındaki/ rekabetindeki en büyük engel. Zira... Bütün sektörler enerjiye bağımlı. Doğalgaz bağımlılığı çok büyük... Yüzde 90'ın üzerinde... Hazineye büyük yük... Türk sanayiinin ayaklarında bir pranga..

#8
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

Sakarya Doğalgaz Sahası'nda... Karadeniz'de... Prangalar kırılıyor... Makûs talih yeniliyor... Enerjide tam bağımsız Türkiye mücadelesi veriliyor. TPAO... Kadın, erkek... Türk mühendisi, teknisyeni, uzmanı, güvenlikçisi... Destan yazıyor. Unutmadan... Güvenlikçilerin içinde kadınlar da var... 30 kadın. Gelin... Gezin... Türkiye'nin parlak geleceğine tanıklık edeceksiniz... Moraliniz yükselecektir..

#9
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

BİR BAŞKA GERÇEK Darbelerin, siyasete müdahalelerin, muhtıraların arkasında öyle büyük oyunlar, öyle uluslararası senaryolar var ki... Saymakla bitmez. 1965... Süleyman Demirel, Başbakan olunca... Yüzde 52 oy... Tarihi rekor... Tek başına iktidar... Güçlü hükümet. Demirel'in önceliği enerjiydi. Barajlar... Keban ve diğerleri. Türkiye'nin enerji hamlesi, Batı'yı rahatsız etti. Ve... Hoş geldin, 12 Mart 1971, CIA destekli muhtıra... Barajlar Kralı Demirel gitti. Ara rejim hükümeti geldi... Postallı dönem... İlk icraat, enerji yatırımlarının, baraj inşaatlarının durdurulması... Gerekçe... "Bu kadar enerjiyi ne yapacağız? Toprağa mı vereceğiz?" Türkiye'nin enerji konusunda yaşadığı bir diğer kırılma..

#10
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

YERLİ VE MİLLİ Merak ettik... Karadeniz'deki doğalgaz gemilerinin kaptanları... Mühendisler, teknisyenler Türk mü? Aldığımız yanıt: - Evet... Sahada ve denizde ne görüyorsanız... Yerli ve milli... Kaptanlarımız da Türk, çalışanlarımız da..

#11
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

KİTABIN ORTASINDAN TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, kitabın ortasından bir söz söyledi... Paylaşmalıyız:.

#12
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

- Doğalgaz keşfi... Karadeniz'den doğalgaz çıkarılması... Türkiye açısından... Türkiye'nin geleceği açısından... Türkiye'nin güvenliği açısından... Çok önemli ve çok büyük bir proje. Nokta... Bu sözün üzerine söylenecek başka şey yok..

#13
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ Petrol... Doğalgaz... Gabar'da petrol çıkaran Türk mühendis ve işçileri... Karadeniz'de doğalgaz projesinde görev yapan 10 bin mühendis, teknisyen, işçi... Üzerlerindeki montlarda... Başlarındaki kasklarda... Ay yıldız var. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları gibiler. Enerjide... Dışa bağımsız bir Türkiye için dağın tepesinde... Denizin dibinde ter döküyorlar. Onlar... Mustafa Kemal'in askerleri. Büyük Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyi vizyonunu hayata geçiriyorlar..

#14
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

İŞ GARANTİLİ EĞİTİM Çaycuma... Zonguldak'ın ilçesi... Sakarya Doğalgaz Sahası'na 20 kilometre. Doğalgaz projesi ile eşzamanlı olarak Çaycuma'da meslek lisesi açıldı. Türkiye'de... En yüksek puanla öğrenci kabul eden ikinci meslek lisesi. 60 öğrenci... Bu yıl, hazırlık okuyorlar. Anadili İngilizce olan öğretmenlerden ders alıyorlar. Türkiye'de ilk kez deniz tabanı teknisyeni yetiştirilecek. Öğrencilerin tamamı burslu... Ve mezun olunca da iş garanti..

#15
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

Z KUŞAĞINA EMANET Atatürk... Cumhuriyet'i gençliğe emanet etti. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında... Karadeniz'de doğalgaz. Cumhuriyet'in, yeni nesillere... Gençliğe... Z kuşağına emaneti... Hediyesi. Üniversitelilerimiz... Gençlerimiz... Görmeli. Ve... Esere sahip çıkmalı... Cumhuriyet'e sahip çıktığı gibi..

#16
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

HAFRİYAT Sakarya Doğalgaz Sahası'ndaki projenin/yatırımın büyüklüğünü anlatmak için... Hafriyattan örnek verelim. Denize bir günde dökülen hafriyat 2 bin ton. İnsan, görmeyince inanamıyor.

#17
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

DİKKAT! DİKKAT! Gabar'ı, Sakarya Doğalgaz Sahası'nı, siyaset sofralarına meze yapmak büyük hata... Haksızlık... Günah. Karadeniz'de doğalgaz sondajı... Doğalgaz bulunması... MEGA yatırım... Büyük Türkiye'nin başarısı... Milletin eseri. Dünyaya meydan okuyan bir dev proje ile dalga geçmek... Küçümsemek... Siyasete konu etmek... Dalga geçmek... Dudak bükmek. "Acaba ne kadar doğru?" diye kafaları karıştırmaya çalışmak... Zevzekliğe malzeme etmek....

#18
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

Tam bir akıl tutulması. Unutulmasın ki... Sakarya Doğalgaz Sahası'nda, 10 bin vatan evladı çalışıyor. Ve... Ucuz ağızlardan çıkan her ölçüsüz söz onları, ailelerini kırıyor, üzüyor, incitiyor. Siyasetçi... Gazeteci... Sivil toplam lideri... Kanaat önderi... Araştırmacı... Akademisyen... İsteyen Filyos'a... Gelebilir... Mega projeyi görebilir. Sonra da... İstediğini söyleyebilir..

#19
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

KANAYAN YARAYA MERHEM Zonguldak'ta... Milli Eğitim Bakanlığı ve TPAO işbirliği... Yeni bir meslek lisesi açılacak. İngiltere ve Almanya'daki meslek liselerine denk olacak. "Meslek lisesi memleket meselesi..." Fakat... Türkiye bu konuda maalesef mesafe alamadı..

#20
Foto - Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

Bir yanda, işsiz üniversite mezunları. Diğer yanda, teknik eleman arayan sanayiciler. Tam bir çelişki... Kanayan yara. Doğalgaz hamlesi ve TPAO öncülüğündeki meslek liseleri yaraya merhem olacak. Bu bir başlangıç... İnanıyoruz, böyle meslek liselerinin devamı gelecek. .

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