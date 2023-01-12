Sakarya Gaz Sahası'nda 10 bin kahraman destan yazıyor!

BİR BAŞKA GERÇEK Darbelerin, siyasete müdahalelerin, muhtıraların arkasında öyle büyük oyunlar, öyle uluslararası senaryolar var ki... Saymakla bitmez. 1965... Süleyman Demirel, Başbakan olunca... Yüzde 52 oy... Tarihi rekor... Tek başına iktidar... Güçlü hükümet. Demirel'in önceliği enerjiydi. Barajlar... Keban ve diğerleri. Türkiye'nin enerji hamlesi, Batı'yı rahatsız etti. Ve... Hoş geldin, 12 Mart 1971, CIA destekli muhtıra... Barajlar Kralı Demirel gitti. Ara rejim hükümeti geldi... Postallı dönem... İlk icraat, enerji yatırımlarının, baraj inşaatlarının durdurulması... Gerekçe... "Bu kadar enerjiyi ne yapacağız? Toprağa mı vereceğiz?" Türkiye'nin enerji konusunda yaşadığı bir diğer kırılma..