  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Sahtekar Ertuğrul Özkök yine yalan yazdı

2024-05-18 20:12:49
Sahtekar Ertuğrul Özkök yine yalan yazdı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İtalya'nın başkenti Roma'ya bir dizi programı için seyahat gerçekleştirdiği ziyareti ayrımcılık yapılmadı diyerek ballandıran Ertuğrul Özkök fena yakalandı.

#1
Foto - Sahtekar Ertuğrul Özkök yine yalan yazdı

Bir grup gazeteciyle Roma'ya ziyaret gerçekleştiren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kafilesinde bulunan Ertuğrul Özkök, Akit’ten Yeni Şafak’tan Sabah gazetesinden tek bir kişi çağrılmadığı halde akreditasyon uygulanmadı diye sahtekarlık yaptı. İşte Özkök'ün yazısında yer alan yalan ifadeler: Cumhurbaşkanı’nın İletişim Başkanlığı uçağa kabul edilen gazetecileri klasik medyadan seçiyor. Yani tirajları bir iki bini geçmeyen gazetelerin mensupları bile davet ediliyor. Veya iktidar medyası denilen televizyon kanallarının temsilcilerini alıyor. B-737’de ise durum tamamen farklı.

#2
Foto - Sahtekar Ertuğrul Özkök yine yalan yazdı

Çoğu Ruşen Çakır, Nevşin Mengi gibi Youtube yayıncıları. (Fatih Altaylı’nın yurt dışı yayın yasağı olduğu için gelmesi mümkün olmamış) ve internet haber sitesi mensubu bir grup gazeteci var uçakta. Ancak AA, İHA, Türkiye Gazetesi, Hürriyet, Milliyet ve Posta gibi gazetelerden spor yazarları da davet edilmiş. Yani iktidara yakın medyayı dışlayan bir akreditasyon sistemi uygulamamış. Bağımsız gazeteciler her türlü soruyu çok açıkça sordular Hemen bir gözlemimi aktarayım. Buradaki gazeteciler akşam İmamoğlu ile yapılan sohbette, konularına çok hakim olduklarını gösteren çok önemli ve ilginç soruları hiç çekinmeden sordular. Bu da iki uçak arasındaki önemli bir farktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da artık A-330 kadrosuna yeniden bakmalı İBB Başkanı İmamoğlu, burada her sohbetinde merkezi hükümetle iyi ve yapıcı işbirliğinin gereğine dikkati çekti.

#3
Foto - Sahtekar Ertuğrul Özkök yine yalan yazdı

Türkiye’de merkezi iktidar ile yerel iktidar arasında böyle iyi bir normalleşme adımı atılmaya başlanmışsa, Cumhurbaşkanı’nın gazeteci akreditasyon stratejisini bu yeni duruma uygun bir biçimde gözden geçirmesi gerginliklerin daha da azaltılmasına yol açabilir. Cumhurbaşkanı akreditasyonu biraz gevşetirse, o gazetecilerin kendisine düşman olmadıklarını bizzat kendisi gözlemleyebilir. Bu arada İmamoğlu’nun iletişim ekibi de Sabah grubundan ve TRT’den gazetecileri listeye alırsa, 31 Mart anlayışı çok rahat açıkça görülecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dev şirket ilan etti: Erzurum'a fabrika kuruyor!
Ekonomi

Dev şirket ilan etti: Erzurum'a fabrika kuruyor!

Türkiye'nin önde gelen hijyenik temizlik kağıdı üreticisi Lila Kağıt'ın, 3 milyar lirayı aşan yatırım bedeli ile Erzurum’da kuracağı yeni ür..
Bahçeli’den sert sözler: Bazı zeka özürlüler…
Siyaset

Bahçeli’den sert sözler: Bazı zeka özürlüler…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bazı zeka özürlülerinin zaviyesinden baktığımızda partimiz yüzde 1,65 oy almıştır. 28 ilde ittifak, 2 büy..
Uyuşturucu satıcısının avukatından ne bekliyordunuz?
Gündem

Uyuşturucu satıcısının avukatından ne bekliyordunuz?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Uyuşturucu satıcısının avukatından ne bekliyordunuz?" başlıklı yazısı...
Gündem

"Araplar bizi arkadan vurdu"nun cevabını Halil Konakçı verdi! Rakamı duyan şok geçirecek

İmam Halil Konakçı, 'Araplar bizi sırtımızdan vurdu' söylemiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "1. Cihan Harbi’ne 2.9 milyon asker katılm..
DEM, Ahmet Türk üzerinden algı yürütecek
Gündem

DEM, Ahmet Türk üzerinden algı yürütecek

Cezaevinden adli tıp raporu ile çıkarılıp Mardin Belediye Başkanı seçtirilen DEM’li Ahmet Türk, Kobani kalkışmasında aldığı 10 yıl hapis cez..
AK Parti'de flaş gelişme
Gündem

AK Parti'de flaş gelişme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kızılcahamam'da 7-9 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan ‘31. İstişare ve Değerlendirme Kamp..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23