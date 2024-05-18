Sahtekar Ertuğrul Özkök yine yalan yazdı

Çoğu Ruşen Çakır, Nevşin Mengi gibi Youtube yayıncıları. (Fatih Altaylı’nın yurt dışı yayın yasağı olduğu için gelmesi mümkün olmamış) ve internet haber sitesi mensubu bir grup gazeteci var uçakta. Ancak AA, İHA, Türkiye Gazetesi, Hürriyet, Milliyet ve Posta gibi gazetelerden spor yazarları da davet edilmiş. Yani iktidara yakın medyayı dışlayan bir akreditasyon sistemi uygulamamış. Bağımsız gazeteciler her türlü soruyu çok açıkça sordular Hemen bir gözlemimi aktarayım. Buradaki gazeteciler akşam İmamoğlu ile yapılan sohbette, konularına çok hakim olduklarını gösteren çok önemli ve ilginç soruları hiç çekinmeden sordular. Bu da iki uçak arasındaki önemli bir farktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da artık A-330 kadrosuna yeniden bakmalı İBB Başkanı İmamoğlu, burada her sohbetinde merkezi hükümetle iyi ve yapıcı işbirliğinin gereğine dikkati çekti.