YENİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: DERSİMİ ALDIM Mahkeme başkanının 'Kan grubu kartını sen mi doldurdun?' sorusuna Özkiraz, 'Kan grubu kartını staj eğitimi sırasında laboratuvardaki görevli doldurmuştu. 'M' harfini ise ben ekledim. Dersimi aldım. Eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. 'diye cevap verdi. Savcı mütalaasında sanığın, hastanede görev yapan doktorun yanına gidip muayene ve dikiş yaptığının, farklı branşlarda ameliyatlara katıldığının tespit edildiğini belirterek, tutukluluk halinin devamını istedi. TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ Mahkeme, Özkiraz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Mart'a erteledi. NE OLMUŞTU? Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 ay gözlemci asistan olarak bulunan Ayşe Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz'ın yeni ifadesi ortaya çıktı Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Özkiraz, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianamede, '1219 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.