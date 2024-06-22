Sahte Anzer balı için hukuki süreç başlatıldı

Anzer balı sadece Anzer'de yaşayan insanların değil, Rize'nin, Rize'mizin bir markasıdır. Biz de Rize Barosu olarak Anzer balına sahip çıkmak zorunda olduğumuzu hissettik. Bu konuda destek vermeyi, bundan sonraki süreci yürütmeye kararlıyız” şeklinde konuştu. “Türkiye'nin çok noktalarında bal satılıyor ama öyle bir bal üretilmiyor” Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel ise sahte bal satıcılarının Anzer ismi ile bir rant kapısı oluşturulduğunu ve bu şekliyle Anzer balının ismine zarar verildiğini dile getirerek, “Yerelde ve Türkiye genelinde satılan sahte ballarla ilgili bir mücadele başlattık. Bu mücadelemizin ilk ayağı olan iki ay önce Baro Başkanımız ile görüştükten sonra kooperatif başkanlarımızla ve Sayın Valimizin de tam desteğini alarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Burada özellikle tüketicilerimizle ilgili şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin çok noktalarında bal satılıyor ama öyle bir bal üretilmiyor. Yani satılan balların birçoğunun sahte olduğunu ben buradan deklare ediyorum ve söylüyorum. Artık mücadelemiz başlamıştır. Bu mücadelemizin sonuna kadar hukuk olarak biz devam edeceğiz. Ta ki balımızın aslına, özüne dönene kadar. Çünkü artık Türkiye'de bana göre sahtekarlar bir rant kapısı oluşturmuş. Balımızın markasını kendilerinin yok etmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.