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Hayat-Aktüel
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Sahile vuran balinanın nekropsi işlemleri tamamlandı

2021-05-17 18:36:10
Sahile vuran balinanın nekropsi işlemleri tamamlandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Mersin sahiline vuran balinaya bir deniz aracının çarptığını düşündüklerini belirtti.

#1
Foto - Prof. Dr. Ayas, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandına vuran balinaya yaptıkları nekropsinin (hayvanların kadavralarının incelenmesi) tamamlandığını belirtti.

Prof. Dr. Ayas, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandına vuran balinaya yaptıkları nekropsinin (hayvanların kadavralarının incelenmesi) tamamlandığını belirtti.

#2
Foto - İnceleme sonucunda 13,5 metre boyundaki balinanın

İnceleme sonucunda 13,5 metre boyundaki balinanın "fin balinası" türünden olduğunu belirlediklerini söyleyen Ayas, hayvanın midesinde herhangi bir yabancı materyale rastlamadıklarını ifade etti. Balinanın genç olduğunu aktaran Ayas, "Sol yüzgecinde ciddi bir kırık var. O bölgedeki kemiklerinde kopma şeklinde kırık var. Sol bölgesinde kanamaların olduğunu tespit ettik. Doğal düşmanı olmayan bir hayvan bu. Kazara bir deniz aracının çarptığını düşünüyoruz. Bu kadar büyük kırığın ancak bir kazara çarpma sonucu meydana geldiğinin değerlendirmesini yaptık. Buna bağlı ölümün gerçekleştiğini düşünüyoruz. Üstyapısında deformasyonlar vardı. Kafasındaki yumuşak dokunun eridiğini belirledik. Bu bize en az bir hafta ölü olarak denizde kaldığı bilgisini veriyor." dedi.

#3
Foto - Balinayı kampüsteki bir alana gömdüklerini vurgulayan Ayas,

Balinayı kampüsteki bir alana gömdüklerini vurgulayan Ayas, "Balinanın yumuşak dokularının 12 ay sonra eriyeceğini düşünüyoruz. Eridikten sonra iskelet sistemi çıkarılacak ve iskeleti yeniden birleştireceğiz. Yaklaşık bir ton kemik var. Büyük bir uğraşıyla orijinal görüntüsünde kemikleri birleştirip üniversitede sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Mersin sahiline 13 Mayıs'ta bir balina vurmuş, bölgeye sevk edilen ekipler halatla bağladığı balinayı kumsala taşımış, buradan botla otopsi yapılacağı Mersin Üniversitesine sevk edilmişti.

Mersin sahiline 13 Mayıs'ta bir balina vurmuş, bölgeye sevk edilen ekipler halatla bağladığı balinayı kumsala taşımış, buradan botla otopsi yapılacağı Mersin Üniversitesine sevk edilmişti.

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