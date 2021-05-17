Sahile vuran balinanın nekropsi işlemleri tamamlandı

İnceleme sonucunda 13,5 metre boyundaki balinanın "fin balinası" türünden olduğunu belirlediklerini söyleyen Ayas, hayvanın midesinde herhangi bir yabancı materyale rastlamadıklarını ifade etti. Balinanın genç olduğunu aktaran Ayas, "Sol yüzgecinde ciddi bir kırık var. O bölgedeki kemiklerinde kopma şeklinde kırık var. Sol bölgesinde kanamaların olduğunu tespit ettik. Doğal düşmanı olmayan bir hayvan bu. Kazara bir deniz aracının çarptığını düşünüyoruz. Bu kadar büyük kırığın ancak bir kazara çarpma sonucu meydana geldiğinin değerlendirmesini yaptık. Buna bağlı ölümün gerçekleştiğini düşünüyoruz. Üstyapısında deformasyonlar vardı. Kafasındaki yumuşak dokunun eridiğini belirledik. Bu bize en az bir hafta ölü olarak denizde kaldığı bilgisini veriyor." dedi.