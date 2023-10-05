2023-10-05 20:08:19 Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor
Gine sahillerindeki çöp yığınları çevreyi olumsuz etkiliyor.
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Gine sahillerindeki çöp yığınları çevreyi olumsuz etkiliyor.
Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu'na açılan Gine Cumhuriyeti, diğer Afrika ülkeleri gibi doğal kaynakları bakımından zengin ancak halkın geçim ve alım gücü sıralamasına bakıldığında dünyanın fakir ülkeleri arasında yer alıyor.
Fransa’nın uzun yıllar sömürüsü altında kalan Gine, altyapı yetersizliği ve kaynak noksanlığı gibi sebepler başta olmak üzere, başkent Konakri'nin sahil bölgelerinde toplanan çöpler, çevre ve insan sağlığına tehlike oluşturuyor.
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