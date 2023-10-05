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Dünya
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Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

2023-10-05 20:08:19
Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

Gine sahillerindeki çöp yığınları çevreyi olumsuz etkiliyor.

#1
Foto - Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu'na açılan Gine Cumhuriyeti, diğer Afrika ülkeleri gibi doğal kaynakları bakımından zengin ancak halkın geçim ve alım gücü sıralamasına bakıldığında dünyanın fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

#2
Foto - Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

Fransa’nın uzun yıllar sömürüsü altında kalan Gine, altyapı yetersizliği ve kaynak noksanlığı gibi sebepler başta olmak üzere, başkent Konakri'nin sahil bölgelerinde toplanan çöpler, çevre ve insan sağlığına tehlike oluşturuyor.

#3
Foto - Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

#4
Foto - Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

#5
Foto - Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

#6
Foto - Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

#7
Foto - Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

#8
Foto - Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

#9
Foto - Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

#10
Foto - Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

#11
Foto - Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

#12
Foto - Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

#13
Foto - Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

#14
Foto - Sahildeki çöpler sağlığı tehdit ediyor

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