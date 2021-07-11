Sahibine servet kazandırdı

Kılıç, Avrupa ülkelerinde bu tür ırkların daha fazla ilgi gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: "Ankara'da 300 köpeğin katıldığı festivalde birinci olduk. İstanbul'da 500'e yakın köpeğin katıldığı yarışmanın da şampiyonu olduk. En son Sivas'ta düzenlenen dog show yarışında birinci olduk. Bu köpeklerin Sivas kangalından farkı, bu coğrafyaya çok iyi uyum sağlamasından kaynaklanıyor. Sivas'ın kangalları yazın 45 dereceyi aşan sıcaklarda Şanlıurfa şartlarına dayanamıyor. Ama bunlar gayet iyi uyum sağlıyor. Sivas'tan buraya getirdiğimiz kangallar, yaz sıcağına dayanamayarak telef oldu. Buraya en iyi uyum sağlayan köpekler bunlardır. Bu cins köpekler yarıştaki başarıları, cüsseleri ve fiyatlarıyla Sivas'ın kangal cinsi köpeklerinin en büyük rakibi olacak niteliktedir."