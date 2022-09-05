Sağlıklı kalmanın olmazsa olmaz kuralları

4. Daha fazla meyve ve sebze yiyin Meyve ve sebze tüketimi hem aşırı kilolu hem de kronik hastalıklara karşı önemli bir koruyucudur. Meyve ve sebzeler düşük enerji yoğunluğuna sahip gıdalardır, bu nedenle az kalori verirler ve zaman içinde iyi bir tokluk düzeyine ulaşmamıza ve bunu korumamıza yardımcı olurlar. Vitaminler ve minerallerle dolu olan meyve ve sebzeler güçlü bir iltihap önleyici ve yaşlanma karşıtı etkiye sahiptir. İyi miktarda diyet lifi içeren bu gıdalar, bağırsak fonksiyonunu iyileştirirler. Peki, ne kadar tüketilmeli? Genel olarak, ne kadar çok tüketirseniz o kadar iyidir. Minimum hedef, iki sebze ve üç meyve olarak günde 5 porsiyondur. Bu nedenle, her gün daha fazla porsiyon taze sebze ve meyve tüketin. Yağ, şeker ve tuz ekleyerek sağlıksız hale getirmeyin. Özellikle sebzeleri sadece ana öğünlerde tüketmeyin, aynı zamanda atıştırmalık olarak da tüketin., sebzeler açlık kesici harika diyet gıdalarıdır. Farklı renklerde meyve ve sebzeleri tercih edin. Mevsimsel, daha lezzetli ve daha ucuz ürünleri tercih edin. Renkli beslenerek ihtiyacınız olan tüm besin maddelerini alabilirsiniz. Örneğin kırmızı meyve ve sebze tüketerek likopen alırsınız, turuncu renkleri tüketerek beta karoten alırsınız, koyu yeşil yapraklı sebzelerle folat, demir, kalsiyum alırsınız. Yemeklerle birlikte meyve yemenin kötü olduğu doğru değildir, aslında bazı insanlar için pozitif bile olabilir çünkü içinde bulunan C vitamini sebzelerdeki demirin emilimini artırır.