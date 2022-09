Sağlıklı kalmanın olmazsa olmaz kuralları

6. Daha az et, daha çok balık ve bakliyat yiyin İdeal olarak her ana öğün bir karbonhidrat kaynağı (makarna, ekmek, tahıl, patates vb.) + bir protein kaynağı (et, balık, yumurta, peynir, baklagiller) + bir lif kaynağı (sebzeler ve meyveler) ve bir yağ kaynağı içermelidir. Uzmanlar, protein açısından zengin yiyecekler olan baklagillerin ve balıkların haftada 4-5 porsiyon, balıkların 3-4 porsiyon ve kırmızı etin en fazla 3 porsiyon tüketilmesini öneriyor. Taze ve kuru baklagillerin (fasulye, nohut, mercimek, bezelye, soya fasulyesi, bakla, acı bakla vb.) hayvansal protein kaynakları ile dönüşümlü olarak tüketimini artırmaya çalışın. Bunları tahıllarla birleştirirseniz, protein açısından bile her zaman eksiksiz bir öğün elde edebilirsiniz. Özellikle hassassanız ve alımı rahatsız edici bağırsak gazı üretmenize neden oluyorsa, soyulmuş ürünleri tercih edin veya bakliyatları bir sebze değirmeninden geçirerek kabuklarını çıkarın. Beyaz et de dahil olmak üzere et tüketimini haftada en fazla 3 porsiyonla sınırlandırın ve salam gibi işlenmiş etleri mümkün olduğunca sınırlandırın. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) sodyum ve doymuş yağlar açısından zengin işlenmiş etleri kanserojen listesine dahil etmiştir. Potansiyel olarak kanserojen maddeler arasında olan bu gıdaların tüketimleri çok ılımlı ve ara sıra olmalıdır.