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Türkiye
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Sağlık sistemi nereden nereye!

2023-08-16 22:14:55
Sağlık sistemi nereden nereye!

Kanser hastalarının hastanelerde rehin kaldığı dönemlerden, şehirden şehire ambulansla nakledildiği günlere AK Parti iktidarıyla kavuşuldu.

#1
Foto - Sağlık sistemi nereden nereye!

Şırnak Devlet Hastanesi'nde Özafagus CA tanılı 51 yaşındaki K.A. isimli vatandaş için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi.

#2
Foto - Sağlık sistemi nereden nereye!

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla helikoptere ulaştırılan hasta K.A., cerrahi drenaj açısından yoğun bakım ihtiyacı için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne helikopter ambulansla sevk edildi.

#3
Foto - Sağlık sistemi nereden nereye!

Hastaneye sevk edilen K.A.'nın tedavisine başlandı.

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