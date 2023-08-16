2023-08-16 22:14:55 Sağlık sistemi nereden nereye!
Kanser hastalarının hastanelerde rehin kaldığı dönemlerden, şehirden şehire ambulansla nakledildiği günlere AK Parti iktidarıyla kavuşuldu.
Kanser hastalarının hastanelerde rehin kaldığı dönemlerden, şehirden şehire ambulansla nakledildiği günlere AK Parti iktidarıyla kavuşuldu.
Şırnak Devlet Hastanesi'nde Özafagus CA tanılı 51 yaşındaki K.A. isimli vatandaş için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi.
112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla helikoptere ulaştırılan hasta K.A., cerrahi drenaj açısından yoğun bakım ihtiyacı için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne helikopter ambulansla sevk edildi.
Hastaneye sevk edilen K.A.'nın tedavisine başlandı.
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